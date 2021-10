Relatórios financeiros do 2° quadrimestre do Município são apresentados em audiência pública

Reprodução O encontro foi realizado no formato híbrido

Os relatórios financeiros do Município referente ao 2º quadrimestre deste ano foram apresentados em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Cuiabá, na última quinta-feira (21).





Os dados foram apresentados pelo secretário de Fazenda, Roberto Carvalho, e pelo contador geral, Eder Galiciani.

Segundo informações do Executivo, de janeiro a agosto o município arrecadou R$ 2,149 bilhões, o que representa 54,54% do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), R$ 3.940.057.934,70.





“Na receita corrente, nós arrecadamos o percentual de 63,21%, estando um pouco abaixo da meta de previsão, por se tratar de oito meses nós deveríamos estar em 66,66%. Nas receitas de capital, está bem reduzido o valor, 3,25%, somente arrecadado dentro do previsto, e nas receitas intra orçamentárias 84,62% do previsto. Nas despesas correntes foram 58,65%, nas despesas de capital 18,50% e nas despesas intra orçamentárias 71,39%. Então observamos que apesar de que a receita corrente não conseguiu chegar na previsão da LOA, faltou 3%, por outro passo também foram tomados as iniciativas previstas no artigo 9° da LRF de contenção de despesas quando a receita não atinge o previsto na LOA”, detalhou o contador geral.





“Foi o que aconteceu aqui, a gente realizou 54% da receita prevista, em compensação apenas 52% da despesa, esse resultado em números nominais foram de R$ 2.149 bilhões de receita contra R$ 2.059 bilhões de despesas, resultando no resultado orçamentário bruto de R$ 89,6 milhões, resultado esse superavitário. Fazendo os ajustes ainda do superávit intra orçamentária, somando-se as despesas oriundas e superávit do exercício anterior nós temos resultado líquido ajustado de R$ 108, 2 milhões superavitário nesses oito meses. Então sob o ponto de vista orçamentário nesses oito meses cumprimos as metas e as previsões determinadas da boa gestão fiscal pelo TCE e pela LOA”, complementou.





Assista a audiência pública e confira outras dados apresentados: https://youtu.be/Nzlt8VSutQU





A audiência foi requerida pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. “Muito boa a audiência referente ao relatório financeiro do segundo quadrimestre do município. Tivemos a participação de alguns vereadores, participação que muito contribuiu com a apresentação, as dúvidas foram sanadas e dúvidas que ainda restarem serão oficializadas a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária para que possamos estar respondendo. Possivelmente teremos outra reunião”, disse o presidente da Comissão, vereador Chico 2000 (PL).





“A importância é, primeiramente, cumprir o que está previsto na Lei Orgânica, em que o município tem por dever, o executivo vir até a Câmara Municipal, que é o fiscalizador dos atos do executivo, apresentar por quadrimestre a execução orçamentária, para que possamos saber se está dentro, se está próximo de extrapolar, como está a arrecadação, como estão as despesas. E, um ponto interessante que foi trazido, e eu fiz questão de frisar, é com relação aos grandes empréstimos. Havia uma previsão maior de já ter esse dinheiro em caixa, mas por várias circunstâncias, inclusive na própria execução burocrática de aferição, medição, acabou atrasando esses pagamentos”, disse o vereador Tenente Coronel Paccola (Cidadania).

