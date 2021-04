Renivaldo apoia ação social de cooperativa para combate à pandemia

No primeiro dia de funcionamento do polo de vacinação contra a covid-19 no SESI Papa, 670 pessoas receberam a primeira dose da Coronavac, nesta segunda-feira (12), dando início ao processo de descentralização da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”. “Conforme já prevíamos no Plano Municipal de Imunização, com a chegada de mais vacinas por parte do governo federal, abrimos hoje o polo no SESI Papa. Na terça-feira vamos inaugurar o terceiro polo no campus da UFMT e, na próxima quarta-feira, levaremos um novo polo para o SESC Balneário, atendendo cada vez mais cuiabanos. Tudo isso está sendo possível graças às parcerias que a Prefeitura de Cuiabá vem firmando com instituições como os sistemas FIEMT, Fecomércio, com a Universidade Federal de Mato Grosso, com o Parlamento estadual, com a base aliada na Câmara Municipal de Cuiabá, com todo o trabalho e fiscalização na pessoa do vereador Juca do Guaraná, que tem acompanhado de perto todos os nossos esforços na luta contra o coronavírus e nos ajudado a atender a esse grade anseio de todos os cuiabanos”, ressaltou o prefeito Emanuel Pinheiro.

No primeiro dia de funcionamento do polo do SESI Papa, que funciona somente no modelo drive-thru, o dia de trabalho foi marcado pela alegria da equipe, dos idosos vacinados e seus familiares e também pela organização. Não houve aglomerações, nem grandes filas, nem longas esperas, nem sequer prejuízo ao trânsito da região. De acordo com o coordenador de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e coordenador dos polos SESI Papa e UFMT, Marcel Lemos, o fluxo controlado foi possível graças à estrutura de pessoal e física montada, mas também à colaboração dos usuários. “As pessoas têm se conscientizado, mas ainda assim têm pessoas que vêm fora do seu horário e, por isso, reforço mais uma vez que é necessário a população vir no horário agendado para que não ocorra tumulto”.

Para o coordenador, “o primeiro dia foi muito bom pra gente poder avaliar o cenário, a nova estrutura” e destaca que a projeção para terça-feira (13) é que haja um agendamento de mais idosos para serem vacinados no local.

Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e da secretária de Saúde, Ozenira Félix, a meta desta semana é atingir 100% de uso das doses destinadas à primeira aplicação e também aplicar todas as doses voltadas à segunda aplicação daqueles que já se encontram no prazo praticado em Cuiabá, que é de 28 dias, no caso da Coronavac, e de 12 semanas, no caso da Astrazeneca.

De acordo com a plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, até o dia 12 de abril, Cuiabá já aplicou 72.575 doses da vacina contra a covid-19, sendo 53.307 primeira dose e 19.268 segunda dose, estando com 59,5% das vacinas já aplicadas e registradas no sistema do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). -As doses que ainda não foram aplicadas estão sendo usadas para a primeira dose de trabalhadores da saúde e idosos acima de 65 anos e também reservadas para os grupos que receberão a segunda dose na próxima semana.