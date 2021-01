Renivaldo sugere utilizar emendas para compra de vacinas contra covid

Câmara Municipal de Cuiabá

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB) e sua noiva Amabilla Camargo receberam nesta terça-feira (26) a vice-prefeita de Santo Antônio do Leverger, Gisele Ribeiro (PDT) e a ex-secretária de Assistência Social, Regiane Gisele, esposa do presidente da Câmara do Município.

Acompanhados da coordenadora da Sala da Mulher, Thamires Rondon, as visitantes conheceram as ações e o espaço da Sala da Mulher Maria Nazareth Hahn, inaugurada em março de 2020, na Câmara de Cuiabá.

Amabilla Camargo destacou as ações a serem tratados de forma conjunta entre os municípios e se colocou à disposição da Sala de Mulher de Santo Antônio do Leverger.

“É uma honra receber a Sala da Mulher de Santo Antônio de Leverger. Acreditamos que será muito boa essa parceria com a Sala da Mulher de Cuiabá”, declarou Amabilla.

A vice-prefeita, Gisele Ribeiro afirmou que a visita tem objetivo de conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da Sala e destacou a importância das ações para Cuiabá e para toda baixada cuiabana.

“Queremos essa parceria com Cuiabá principalmente na defesa da mulher que sofre com a violência doméstica, queremos esse incentivo e principalmente apoio psicológico. A Casa da Mulher em Cuiabá é uma referência em ações que permitem as mulheres mudarem de vida e oportunizar um futuro melhore para seus filhos”, destacou Gisele.

Segundo a vice-prefeita, a principal defesa será o empoderamento das mulheres para que possam realizar cursos profissionalizantes e conquistarem independência financeira, principalmente das mulheres vítimas de violência doméstica.

“Chegou à vez das mulheres cuidarem de si. Nós já nascemos poderosas, só precisamos saber usar esse poder que temos! E chegou o momento! Em Santo Antônio somos duas mulheres, Francieli Magalhães como prefeita e Gisele Ribeiro como vice, e queremos passar isso para as mulheres, queremos dar essa força, esse apoio e toda união é bem-vinda!”, externou.

A esposa do presidente da Câmara, Regiane Gisele e convidou para inauguração da Sala da Mulher de Santo Antônio do Leverger, previsto para ocorrer no dia 8 de março, durante uma solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

“É uma satisfação ficar a frente da Sala da Mulher de Santo Antônio do Leverger. Temos aqui o espelho, que é da Sala da Mulher de Cuiabá. Com essa parceria com a Câmara de Cuiabá queremos levar ações para o nosso município, que é carente e precisa de ajuda. Tem muitas mulheres que não tem condições, que precisam de curso, não tem estudo, enfrentam dificuldades em atendimentos médicos, e diversos serviços para atendimento tanto idosos como das crianças”, encerrou.