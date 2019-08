Reparos melhoram instalações do prédio da Polinter

Assessoria | PJC-MT

A Gerência Estadual de Polinter, unidade da Polícia Judiciária Civil responsável pela centralização e cumprimento de mandados de prisão e cartas precatórias, entregou na última semana, aos servidores e também à sociedade, a finalização nos reparos estruturais da delegacia.

A unidade, localizada no bairro Centro América, apresentava diversos problemas hidráulicos (vazamentos, goteiras, torneiras sem funcionamento) e também elétricos, que prejudicavam a prestação de um serviço de excelência.

As obras de melhoria emergenciais foram possíveis por meio de repasse realizado pela Diretoria de Execução Estratégica (DEE), da Polícia Judiciária Civil, com objetivo de realizar reparos mais urgentes que não poderiam esperar por reforma completa da unidade, que está no planejamento da Diretoria.

O trabalho contou ainda com parceria da sociedade civil e da Secretaria de Administração Penitenciária que disponibilizou recuperandos para execução de trabalhos de pintura e serviços gerais.

Para a delegada titular da Polinter, Silvia Maria Pauluzi, as obras de melhoria são fundamentais para atender melhor o público externo e também oferecer aos servidores um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso.