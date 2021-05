Representação em desfavor da Prefeitura de Novo São Joaquim é julgada procedente

Divulgação TCE-MT

Elaboração de demandas, avaliação de desempenho e fiscalização. Estas foram algumas das temáticas abordadas durante a oficina de “Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã” do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A capacitação, referente ao Projeto II do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), é realizada pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI) e teve início da última semana.

Começando por Sapezal e Querência, a proposta, que abrange representantes de todos os 21 municípios adesos ao programa, prioriza as demandas da população com foco nos conselhos de políticas públicas e representantes da sociedade civil organizada. O trabalho ganha reforço científico com a atuação de professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que, graças a um convênio com o Tribunal, têm oferecido suporte aos participantes.

Na abertura do encontro a titular da SAI, Cassyra Vuolo, falou sobre os desafios para os próximos anos e destacou a importância da presença da Universidade neste momento. “Estamos fazendo ciência aplicada a nossa experiência de campo. Isso só é possível quando a academia vem trazer essa legitimidade para nossas ações. Esperamos levar essa ideia para o campus, disseminando boas práticas e vivências que possam se multiplicar pelo Brasil ”, disse.

Neste sentido, o prefeito de Querência, Fernando Gorgen, enalteceu a parceria entre as instituições. “Queremos agradecer pela atuação do TCE e da UFMT e dizer que, aliado ao nosso trabalho, já temos visto resultado”, afirmou.

Na ocasião ele lembrou que a gestão é referência em boas práticas de governo, destacando a economicidade relativa ao preço de custo do asfalto. “Quando há gestão bem-feita, o dinheiro público rende. A participação do TCE-MT é motivo de orgulho para nós, porque consideramos importante que as pessoas saibam como está sendo investido o dinheiro público”, avaliou Gorgen.

O prefeito de sapezal, Valcir Casagrande, por sua vez, reafirmou a satisfação por colocar o PDI em prática por mais um ano. “Fico muito satisfeito por fazer parte do programa, que tem dado diretrizes ao nosso município. Por isso peço o empenho dos secretários para que possamos cumprir com todas as metas colocadas no plano. Esperamos que nossos índices estejam cada vez melhores”, comentou.

Vale destacar que as oficinas se estendem até o mês de julho e que, para esta semana, já foram realizados encontros com representantes de Lucas do Rio Verde (24-05), Itiquira (25-05), Campo Verde (26-05). Devido a pandemia de Covid-19 e em cumprimento à Portaria 042/2020 do TCE-MT, as oficinas serão realizadas virtualmente pela plataforma Zoom.

Da teoria à prática

Cassyra explica que o conteúdo abordado, de natureza técnica e operacional, é indispensável para a execução do Projeto II. Ela lembra que a ação tem por objetivo fornecer meios para que os municípios identifiquem e apontem as suas respectivas demandas. Ela aponta ainda que o sucesso das ações está diretamente ligado à colaboração entre as entidades.

“Planejar é importante para que possamos olhar para o futuro, mas também é preciso medir desempenho. Portanto, a oficina é um passo para chegarmos a este amadurecimento e ao entendimento de que crises serão permanentes. Temos que aprender com este exercício a medir o desempenho e aprimorar cada vez mais nosso trabalho”, destaca ela.

Este é um dos objetivos do representante da Associação Comercial de Querência e membro dos conselhos de Assistência Social e de Saúde do município, Evandro Alencar. “Somos representantes da população e por isso devemos participar ativamente de cada conselho. Com essa oficina espero que diversos projetos sejam elaborados e encaminhados aos devidos órgãos”, concluiu.

Andre Garcia Santana

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui