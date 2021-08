Representando Emanuel Pinheiro, secretários participam de ato que marca retomada de obra do anfiteatro do IFMT

A Prefeitura de Cuiabá divulgou nesta terça-feira (3), a lista dos alunos novos classificados para as 150 vagas disponibilizadas no Centro Educacional Infantil Cuiabano Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges, localizado no bairro Pedregal. Os pais ou responsáveis devem comparecer na unidade educacional, para efetivação da matrícula, a partir desta quarta-feira (4) até a próxima sexta-feira (6), no horário de atendimento da unidade levando seus documentos pessoais e das crianças/estudantes. As novas vagas vão atender crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses.

A líder da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda orientou os pais para que confiram atentamente a lista. “O pai ou responsável que não fizer a efetivação da matrícula no prazo, levando os documentos solicitados, perderá a vaga”, explicou ela.

A classificação foi feita após análise das solicitações de matrícula realizada entre os dias 19 a 21 de julho, fase de Cadastramento e/ou atualização de informações cadastrais; e 23/07, fase de Solicitação de Matrícula, ambas no Portal Matrícula WEB.

Os critérios são os estabelecidos no Decreto 6.292, de 12 de junho de 2017 que determina o atendimento prioritário para as crianças com necessidades especiais, beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, renda familiar e, no caso de existir empate, a maior proximidade da residência da criança.

As solicitações que não foram atendidas estão listadas e aguardando vaga.

Para informações e orientação, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza aos pais ou responsáveis, os telefones 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4313 e 3614 4318, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

CEIC

O CEIC Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges é uma das cinco novas unidades nessa modalidade de ensino, entregues pela gestão Emanuel Pinheiro nos últimos dois anos. A proposta, genuinamente cuiabana e da gestão Emanuel Pinheiro, é voltada para a Educação Infantil na primeira infância.

As unidades têm uma organização diferenciada das salas de atividades e espaços externos, que fortalecem as práticas pedagógicas focadas na construção de aprendizagens e no desenvolvimento cognitivo, físico e sócio emocional das crianças/estudantes.

Além de salas climatizadas pelo Programa Climatizar é Humanizar todos os móveis e equipamentos são novos. A unidade educacional possui ainda um diferencial, uma sala de amamentação, humanizando ainda mais o atendimento aos bebês.

Confira anexo as listas de classificados e dos aguardando vaga.

SERVIÇO

MATRÍCULA WEB – CEIC Prof.ª Monserat Ismênia de Moraes Borges

Vagas: 150

. Efetivação da matrícula na unidade educacional: 04 a 06/08, no CEIC Profª Monserat Ismênia de Moraes Borges

Telefones para informações: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4313 e 3614 4318, das 8h às 12h e das 14h às 18h