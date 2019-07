Representantes de banco agradecem empenho da PM

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino está de portas abertas para receber seu público em duas novas oficinas que ocorrem no mês de agosto: Saneamento Ecológico e Escultura em Madeira.

Para começar, você já ouviu falar em fossa de bananeira ou canteiro bio-séptico? Nesta sexta-feira e sábado (02 e 03.08), das 7h às 11h e das 13h às 17h, o bio arquiteto João Lucas Neves ministra a oficina de Saneamento Ecológico.

Sobre esse processo inteligente de tratamento de esgoto, João Lucas adianta que “essa tecnologia transforma os efluentes em nutrientes e trata, de forma limpa e ecológica, o esgoto gerado”.

Para quem quer e não poderá participar neste fim de semana, a oficina de Saneamento Ecológico terá ainda uma segunda turma, agendada para os dias 09 e 10 de agosto, seguindo os mesmos horários da primeira edição.

As vagas são limitadas e o valor do investimento é de R$150. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/2OtMiry

Escultura em Madeira

Dia 17 de agosto é a vez da oficina de Escultura em Madeira, com o artista Hermínio Nhamtumbo. Das 9h às 12h, a oficina apresentará técnicas básicas para esculpir madeira, além de despertar em cada participante as habilidades para dar forma à madeira.

As vagas também são limitadas e o valor do investimento é de R$50. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/2MvLfFf

Serviço

Ambas as oficinas ocorrem no espaço aberto do Museu de História Natural Casa Dom Aquino, localizado na Av. Beira Rio, 2000, Jardim Europa, Cuiabá.

Informações: (65) 3634-4858