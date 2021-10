Reprodução de bovinos leiteiros e de corte é tema do Circuito Agropecuário do Sistema Faese/Senar

A reprodução dos bovinos leiteiros e de corte foi o tema da quinta live do Circuito Agropecuário de 2021, realizado pelo Sistema Faese/Senar nesta quarta-feira (06). O evento normalmente acontecia de forma presencial, mas devido à pandemia da Covid-19, o formato foi adaptado para o online, com o objetivo de levar informação e capacitar os produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar (ATeG), no Programa Agronordeste em parceria com a Anater. Participaram ainda os alunos do Senar Jovem, do curso técnico em Agronegócio e outros egressos de cursos do Senar Sergipe, além do público em geral.

Para a discussão do tema, o palestrante convidado foi o médico veterinário doutor Wilton Gomes, ele é Coordenador do Território PE/AL na MSD Saúde Animal e a live foi mediada pela médica veterinária Dra. Pábola Nascimento, supervisora do Senar Sergipe, que iniciou a live ressaltando a relevância do tema. “Para se ter maior eficiência na bovinocultura é necessário o conhecimento sobre a reprodução, já que para a vaca dar leite, é preciso gestar e para isso acontecer, é necessário ter uma saúde reprodutiva”, reforçou.

Durante a live, o médico veterinário, Dr. Wilton Gomes falou sobre como avaliar o sistema reprodutivo e tirou muitas dúvidas do público que teve uma grande participação, ao final da palestra.

Para a coordenadora da Assistência Técnica e Gerencial, a veterinária Taynã de Matos, a live contribuiu bastante. “É um conteúdo muito difícil de resumir, por ser extenso e ligado a outros pilares importantes com sanidade e nutrição, mas o palestrante trouxe as informações de forma clara e lembrando que cada fazenda tem suas particularidades e somente com o acompanhamento de um veterinário é possível avaliar os indicadores da eficiência produtiva”, concluiu a coordenadora.

Para acompanhar a live completa acesse o Youtube do Sistema Faese/Senar.