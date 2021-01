Residencial Avelino Lima Barros ganha novo espaço de lazer e prefeito destaca meta de levar qualidade de vida a todos

Ascom – Câmara Municipal de Cuiabá

“Um desafio instigante e ao mesmo tempo muito prazeroso” é como avalia Joaci Conceição da Silva, ao receber a missão designada pelo presidente Juca do Guaraná Filho (MDB) para assumir a Coordenadoria de Cultura e Resgate Histórico da Câmara Municipal de Cuiabá.

“Eu tenho certeza que será um desafio muito grande. Eu quero muito fazer, quero participar e acredito que vou colaborar grandemente com a Cultura, com a Educação e com a Câmara Municipal”, completou.

Também conhecido como “Professor” pela experiência no setor educacional, Joaci Conceição quer envolver a comunidade com as atividades da Câmara de Cuiabá. Segundo ele, a proposta é incentivar a visita de estudantes aos espaços históricos e culturais na própria Casa de Leis após o período de pandemia do novo coronavírus.

“Queremos trazer os alunos da rede pública para conhecer os trabalhos dos vereadores da Casa, conhecer o histórico do Legislativo. Este trabalho eu já realizei há um tempo. Agendamos com a escola e trazíamos os alunos para uma aula ao vivo aqui na Câmara. Explicamos como funcionam as atividades parlamentares, as atribuições, eles ainda acompanham as sessões, visitavam os setores e galerias”, declarou.

O novo coordenador adiantou que buscará dialogar com a Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá e com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), para realização de projetos conjuntos.

Joaci Conceição acredita que trazer esses jovens para conhecer o Legislativo contribuirá com a cidadania, com o interesse pela política e com a preservação da memória histórica.

“Todo o espaço é uma referência para Cultura, não só a praça onde está localizada a Casa de Leis, que determina geograficamente o Centro Geodésico da América do Sul, como também o prédio tem um histórico significativo. Vamos colocar a escola do Legislativo à disposição da comunidade, ofertando cursos, palestras e a utilização do espaço Plenarinho para incontáveis atividades”, externou

Questionado como pretende executar os projetos culturais já que vivenciamos um período de restrições em razão da pandemia do novo coronavírus, Joaci Conceição explicou que a princípio a Coordenadoria terá como foco a elaboração dos projetos, que serão efetuados depois da vacinação da população.

“A minha primeira ação será fazer uma reunião com os colaboradores do setor de Cultura da Câmara, até porque, ninguém conhece melhor a Casa do que eles, para que eles possam apresentar os trabalhos que estavam em andamento e quais são as ideias. Então, dentro de isso tudo, a gente pode elaborar um projeto para o ano todo ou para dois anos. Neste primeiro momento, vamos fazer um trabalho mais administrativo de gestão, vamos elaborar todos os projetos e daqui há 60 ou 90 dias, após a vacinação, voltar com as atividades, principalmente trazendo os alunos para visitar a Casa”, disse.