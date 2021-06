Resolução inclui Direitos dos Animais em Comissão de Transporte, Urbanismo e Meio Ambiente

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou, na última sexta-feira (18), uma programação especial para as famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz. Com o objetivo de lembrar as tradicionais festas juninas, realizadas sempre no mês de junho. Os colaboradores criaram um cenário festivo e alusivo ao tema, com música, coreografia, figurino, decoração e comidas típicas. Foram montados vídeos interativos pelas equipes técnicas dos Cras Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança e entregues para as famílias.

As atividades do Programa estão sendo realizadas de forma remota para evitar a aglomeração de pessoas, contribuindo para a não propagação do Covid-19. “As famílias receberam os vídeos com muita alegria e emoção e fizeram as atividades com suas crianças. Pensamos nessa atividade temática para o fortalecimento do vínculo familiar com alusão ao tema tão típico em nossa sociedade, que é a festa junina”, disse a coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Machado.

O evento faz parte do planejamento estratégico da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, que vem desenvolvendo várias atividades no decorrer do mês de junho, com temas importantes para a implementação da política da assistência social na capital.

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, a Secretaria mantém as ações diferenciadas, apesar das atividades coletivas, realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social- Cras e Centros de Convivência de Idosos- CCI’s, estarem suspensas.