Respeito à autonomia mantém relação transparente entre poderes, diz chefe da Casa Civil

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou nesta sexta-feira (31.01) que a relação cordial e franca entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso sempre será mantida através do respeito à autonomia e diálogo transparente entre as instituições.

Carvalho representou o governador Mauro Mendes na solenidade de posse da nova diretoria da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça.

“Durante todos os enfrentamentos que tivemos no ano de 2019 foi nítida a visão de que o Ministério Público está comprometido com Mato Grosso. E a palavra que posso deixar neste momento é de agradecimento, pois a relação do Governo do Estado e do governador não apenas com o MP, mas com todos os poderes, é a melhor possível”, disse o chefe da Casa Civil.

Durante o discurso na solenidade, o secretário lembrou das dificuldades financeiras por que passou o Governo no ano passado. Segundo ele, os enfrentamentos em busca da recuperação fiscal de Mato Grosso só foram possíveis com a relação transparente e franca entre os poderes.

“É isso que todos podem continuar esperando da gestão do governador Mauro Mendes, diálogo aberto e respeito à autonomia de cada instituição, sempre pautados pela transparência e honestidade”, declarou.

Acrescentando à fala do chefe da Casa Civil, o novo presidente da AMMP, Rodrigo Fonseca Costa, destacou que os poderes devem sempre dialogar sem revanchismos, buscando o aprimoramento da legislação e sempre pautados no interesse da população.

“É o diálogo que traz a evolução e a interação entre todos os poderes trará os benefícios que a sociedade anseia”, completou.

Fonseca ocupou a função até então exercida por Roberto Turin, que passa a ser vice-presidente administrativo. Além deles, também tomaram posse Marcele Rodrigues da Costa Faria (vice-presidente); Gustavo Dantas Ferraz (diretor financeiro); Elizamara Sigles (secretária-geral); Márcio Florestan (diretor de Defesa Institucional); Luiz Fernando Rossi Pipino (diretor de Esportes); Décio Arantes (drietor da área de defesa de aposentados e pensionistas); Itâmara Pinheiro (diretora de eventos) e Alessandra Gonçalves (diretora de Mulheres).