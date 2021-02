Responsabilidade com os recursos naturais é tema do curso ‘Educação Ambiental no Campo’ do Senar/MS

Brasília (03/02/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) discutiu, na terça (2), propostas de regulamentarão a produção, transporte e comercialização de sementes e mudas na terça (02).

O tema foi tratado durante a reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia da entidade, que debateu pontos que podem ser considerados importantes para o setor em novas instruções normativas sobre o tema, além de fazer um balanço das ações relacionadas aos bioinsumos e planejamento para 2021.

Segundo o coordenador do GT de Tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, o encontro reafirmou a decisão anterior de garantir a liberdade dos agricultores de reservar sementes para uso próprio e, também, de produzir bioinsumos em suas propriedades para uso próprio.

“A CNA, no trabalho de regulamentação do decreto de sementes e mudas e na construção das normas para a produção de bioinsumos, atuará para garantir a liberdade dos agricultores e contribuir para que as normas sejam as mais objetivas e funcionais possíveis”, afirmou.

A reunião contou com a participação de representantes de diversas federações estaduais de agricultura e pecuária. De acordo com Minaré, o grupo destacou a importância da regulamentação da reserva técnica e do transporte de sementes para uso próprio e a garantia da eficiência agronômica das características das variedades de plantas cultivares registradas.

