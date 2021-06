Restauração ambiental é tema do segundo dia de palestras na Semana do Meio Ambiente

As atividades de restauração ambiental e técnicas alternativas para restauração de Áreas Degradadas foram temas do 2º dia da Semana do Meio Ambiente, na terça-feira (01.06). O evento este ano tem como tema central a Restauração de Ecossistemas e acontece entre os dias 31.05 e 04.06 com palestras virtuais no Youtube, no canal da Sema.

A webinar, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (sema-MT), trouxe dois palestrantes para debater a Restauração de Ecossistemas. Ingo Isernhagen, representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Sebastião Venâncio Martins, da Universidade Federal de viçosa (UFV)

Em sua palestra Ingo Isernhagen expos o Panorama Geral da Atividade de Restauração Ambiental e apresentou projetos de recomposição de reservas legais como sistemas de conservação e produção na região de transição Amazônia/Cerrado.

“É possível restaurar uma área degradada, mas nem sempre é fácil e barato, sendo muito difícil retornar à situação original. Conservar sai mais barato do que restaurar”, explicou o palestrante que é supervisor do setor de Pesquisa da Embrapa Agrossilvipastoril

Sebastião Martins trouxe reflexões sobre técnicas alternativas para restauração de áreas degradadas, que tem como princípio o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação do ecossistema, que são maneiras favoráveis para reestruturação da vida e as suas condições ambientais.

“São projetos que vem sendo melhorados com o tempo e com os avanços da pesquisa científica. Hoje a gente tem uma rede grande no Brasil e no mundo, trabalhando com os sistemas de restauração”, afirmou o professor.

Todas as palestras são abertas ao público e estão sendo feitas de forma virtual e transmitida em tempo real pelo canal do YouTube da Sema, no período vespertino, a partir das 14h. Os vídeos ficarão disponíveis na plataforma.

Programação contínua

02 de junho

14h – Palestra: Rede de sementes do Xingu: as pessoas como protagonistas da Restauração Ecológica – João Carlos Mendes Pereira (Facilitador da Rede de Sementes do Xingu)

14h45 – Palestra: Semeadura Direta como principal forma para Recomposição da Vegetação Nativa – Guilherme Henrique Pompiano Do Carmo (Técnico ISA)

*Moderação de Leonardo Vivaldini dos Santos (Engenheiro Florestal SEAF-MT)

03 de junho

14h – Palestra: Restauração de Áreas com SAFs – Eduardo Darwin Ramos da Silva (Analista de gestão ambiental do ICV)

14h45 – Palestra: Restauração de Áreas Degradadas com intervenções de Engenharia Natural – Rita dos Santos Sousa (UFSM)

*Moderação de Lígia Nara Vendramin (Coordenadora do Programa REM)

04 de junho

14h – Palestra: Ferramentas para Detecção e Avaliação das Áreas Degradadas em Unidades de Conservação Estaduais – Alexandre Ebert (Sema-MT)

14h45 – Palestra: Apresentação da Plataforma WebAmbiente – José Felipe Ribeiro (EMBRAPA)

*Moderação de Elaine Corsini (SEMA-MT)

