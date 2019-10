Resultado final do seletivo da Secretaria de Saúde já pode ser conferido no Diário Oficial desta quarta (09)

A lista final dos candidatos aprovados no processo seletivo, promovido pela Prefeitura de Cuiabá para a contratação do quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foi homologada e publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) na tarde desta quarta-feira (09).

De acordo com o Responsável Técnico do setor de Recursos Humanos, Gabriel Jesus, houve demora na publicação devido a erros no arquivo final. Entretanto, desde as 16h de ontem, os nomes já podem ser conferidos por meio do Diário e no site eletrônico do Instituto Selecon http://selecon.org.br/website/, que é o organizador do processo seletivo.

“A Selecon teve problemas técnicos com os arquivos finais e isso impossibilitou a publicação em 1º de outubro, conforme havíamos previsto. Devidamente corrigidos, os arquivos já podem ser conferidos pelos endereços eletrônicos do Diário Oficial e Selecon”, explicou.

Os aprovados no certame vão preencher 4.699 vagas, dentre as quais 1.764 imediatas e 2.635 para cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, e farão jus a salários que variam de R$ 1.286,15 a R$ 3.183,71, de acordo com o cargo e jornada de trabalho.

Quanto ao chamamento, o secretário de Saúde Luiz Antonio Pôssas de Carvalho informou que deverão iniciar entre o fim deste mês e início de novembro. “Estamos concluindo toda a parte legal junto aos órgãos responsáveis e, no mais tardar no começo de novembro já iniciaremos os chamamentos dos novos servidores, garantindo todo o respaldo que lhes são conferidos”, ressaltou o gestor.

Em caso de dúvida, os aprovados poderão entrar em contato com a Selecon por meio das centrais telefônicas 0800 799 9905, (65) 3653 0131, (21) 2532-9638 / 2220-1139 / ou 2215 2131. O atendimento é somente em dias úteis, das 9h às 17h. Há ainda o e-mail: faleconosco@selecon.org.br.

VEJA AS VAGAS QUE SERÃO PREENCHIDAS

Nível Médio: Administrativo, Atendente Central – Call Center, Cuidador em Saúde, Lactarista e Motorista de Ambulância, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Farmácia e Técnico em Saúde Bucal.

Nível Superior: analista de rede, analista de sistemas, arquiteto, assessor de apoio jurídico, assistente social, biólogo, biomédico, cirurgião dentista, cirurgião, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, profissional de educação física, profissional de nível superior, psicólogo, psicopedagoga e terapeuta ocupacional.

Superior com Especialização: Cirurgião dentista (bucomaxilo), broncoscopista, cardiologista, cirurgião geral, cirurgião vascular, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, geriatra, ginecologista, hematologista, hepatologista, infectologista, intensivista, nefrologista, neuro-pediatra, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, reumatologista, ultrassonografista e urologista.

O certame terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente.