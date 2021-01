Resultado preliminar da Análise de Títulos do Processo Seletivo da Educação será divulgado nesta sexta-feira (8)

Segue em andamento o processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para execução da obra de revitalização do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro. O certame foi iniciado em dezembro de 2020 e, já nesta sexta-feira (08), cumprirá a etapa de abertura dos envelopes com as propostas de preços. A sessão ocorre, às 9h, na Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos, no 5º andar da Prefeitura de Cuiabá.

A licitação segue a modalidade do tipo de menor preço global e é coordenada pela Secretaria de Obras Públicas. A previsão de investimento é de R$ 18.048.248,46, aplicados por meio de convênio entre a Prefeitura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Caixa Econômica Federal. Conforme a divisão, R$ 17.260.617,76 são oriundos do Orçamento Geral da União e outros R$ 787.630,70 de contrapartida do Município.

“O recurso encaminhado pelo Governo Federal é fruto de uma articulação em parceria com o ex-senador e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Posteriormente, no ano de 2018, oficializamos isso com a assinatura de um contrato de repasse, pelo qual também ficou definida a nossa contrapartida. Vamos valorizar ainda mais esse espaço, que já é muito importante para Cuiabá”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

A intervenção na tradicional estrutura de eventos da Capital faz parte de uma parceria firmada entre o Executivo municipal, o Sindicato Rural de Cuiabá e a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). As discussões para reestruturação do espaço iniciaram ainda em 2017 e no ano de 2019 as entidades entregaram ao prefeito Emanuel Pinheiro o projeto, que foi analisado e aprovado pelo Município.

A ideia é potencializar o uso da área de mais de 140 mil metros quadrados, que já abriga durante todo o ano a realização de diversos eventos voltados para o setor do agronegócio. A partir desse processo, o Parque de Exposições deve tornar-se mais uma imprescindível ferramenta dentro do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, visando fomentar e impulsionar a economia da Capital.

“É extremamente importante termos essa união com as entidades representativas para transformar o Parque de Exposições em um dos maiores centros de eventos do Centro Oeste. Vamos fortalecer as atividades do agro e, ao mesmo tempo, promover eventos culturais e outros que valorizam nossa cidade”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.