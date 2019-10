Resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público da Assistência Social já está disponível

Já está disponível o resultado preliminar da prova objetiva de ampla concorrência e para as cotas de Negros e Índios e Portadores de Necessidades Especiais do Concurso Público da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a selecionar candidatos para assumir vagas efetivas e formação de cadastro reserva. A prova objetiva foi realizada no dia 22 de Setembro. O resultado pode ser conferido pelo site www.ibfc.otrg.br.

Ao todo, são 288 vagas, sendo 185 vagas para nível médio e 103 para o nível superior, com remuneração de R$ 1.607, 93 à 9.519,08. Entre os cargos disponíveis estão: enfermeiro, assistente social, contador, nutricionista, administrador, cuidador, educador físico, dentre outros. A jornada de trabalho para todas as funções é de 40 horas semanais.

Ainda cabe recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva – (De 15/10/2019 até às 16h do dia 16/10/2019) (Horário de Cuiabá/MT)

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e site do Instituto- www.ibfc.org.br, contendo a relação dos candidatos aprovados e dos candidatos no cadastro de reserva, em ordem alfabética, com menção de classificação e pontuação. Conforme divulgado no edital, a divulgação dos aprovados está prevista para o mês de novembro, podendo ser antecipada.

Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 8:00 às 16:00 horas (horário local).