Retirada dos kits para a Corrida Agro Fraterno começa hoje

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) publicou edital com o regulamento para a seleção dos novos alunos para o Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, na modalidade ensino a distância (EaD). No primeiro semestre de 2022, serão ofertadas 50 vagas, divididas entre os polos de apoio presencial da Rede e-Tec Brasil – parceira do Senar em ações de educação profissional e tecnológica – em Cruz Alta e São Sepé.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas no site http://etec.senar.org.br/ até as 23h59min do dia 24 de janeiro (horário de Brasília). Podem participar do processo seletivo jovens e adultos que já tenham concluído o Ensino Médio. As vagas serão preenchidas prioritariamente por produtores rurais e seus familiares, ou ainda por trabalhadores do campo.

Serão exigidos documentos que comprovem tanto a escolaridade quanto a atividade rural do candidato. A seleção consiste na análise dessa documentação (confira a relação no edital), no endereço http://etec.senar.org.br/curso-tecnico-em-agronegocio-processo-seletivo-20221. As vagas que não forem ocupadas serão ofertadas ao público em geral.

A lista preliminar dos selecionados será divulgada em 22 de fevereiro de 2022 e a classificação final será publicada três dias depois, após o prazo de recursos, no portal eletrônico http://etec.senar.org.br .

O curso

O curso Técnico em Agronegócio é semipresencial e tem duração de 1.200 horas (quatro semestres). A maior parte do ensino é a distância, com conteúdos disponibilizados na Internet, no material impresso e nas videoaulas.

Os encontros presenciais, obrigatórios, representam 20% da carga horária total do curso e contemplam aulas teóricas, atividades práticas e avaliações. As datas dos encontros serão descritas no calendário de atividades a ser informado aos alunos, e ocorrerão nos polos de apoio de Cruz Alta e São Sepé.

A formação técnica ofertada pelo Senar tem como proposta transformar os alunos em profissionais para a execução de ações de gestão e de operação das cadeias produtivas do agronegócio, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações. É uma formação que visa o sucesso pessoal e profissional, já que os técnicos formados podem atuar em processos internos da propriedade, em empresas comerciais, agroindústrias, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

