Reunião alinha os últimos detalhes do concurso público da Câmara

Secom Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), e a secretária de Gestão de Pessoal, Bárbara Helena de Noronha, se reuniram, na manhã desta sexta-feira (07.05), com representante do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) para definir os últimos detalhes do concurso público.





Segundo a secretária de Gestão de Pessoal, que também preside a comissão sobre o certame no legislativo, o encontro serviu para alinhar algumas demandas apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e também para discutir os protocolos de biossegurança que serão adotados nos locais de prova para evitar o contágio do coronavírus.





“A presidência da Câmara convocou essa reunião com a comissão da Casa sobre o concurso e com a Selecon para debater as reivindicações apresentadas pelo TCE e, que serão todas atendidas, para que o concurso da Câmara ocorra dentro da total normalidade e com toda a segurança aos candidatos e quem for trabalhar no certame”, disse a secretária.





O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), destacou a importância do concurso público para seleção de servidores para contribuírem no fortalecimento dos trabalhos realizados pela Casa.





“Devido a Lei Complementar 173/2020, Lei Federal, a Câmara Municipal está impedida de realizar concurso com a criação de novos cargos, por isso, o número de vagas oferecidas no certame é reduzido. Aos candidatos recomendo que estudem, ainda temos um tempo hábil para todo cidadão se preparar. Aqueles que tiverem êxito, serão muito bem-vindos a esta Casa como novos servidores”, declarou o presidente da Casa.







Inscrição





A inscrição para concurso público segue aberta até o dia 16 de maio. Os interessados em participar da prova deverão se inscrever através do site da Selecon: (https://s213.institutoselecon.org.br/).





O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para o cargo de Nível Médio e de R$ 90 para cargos de Nível Superior.







Segundo o edital, a aplicação das provas objetiva e discursiva do concurso está prevista para ocorrer no dia 13 de junho.







Mais informações sobre o certame no site da Selecon. Na página, os candidatos têm acesso aos editais, acompanham os resultados da solicitação de isenção da taxa e preenchem o formulário e acompanham a inscrição. Concurso O edital prevê 13 vagas, sendo seis para técnico legislativo (nível médio), seis para analista legislativo (nível superior), uma para controlador interno (nível superior), além de formação de cadastro reserva para o cargo de contador (nível superior). Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 7,9 mil.

Secom Câmara