Reunião reforça funcionamento do consórcio Alto do Rio Paraguai

Neste sábado (30.01), uma reunião em Tangará da Serra (240km de Cuiabá) reforçou o funcionamento do consórcio intermunicipal Alto do Rio Paraguai. Já organizado, este consórcio reúne 15 municípios e os prefeitos da região compreendem a importância de trabalhar unidos pelo bem comum. O vice-governador Otaviano Pivetta, o secretário de Educação, Alan Porto, presidente da MT Par, Wener Santos, os deputados estaduais Dr. João e Paulo Araújo participaram do encontro.

O prefeito de Nortelândia, Zema, foi reeleito presidente do consórcio. “Estamos fazendo a reestruturação há quatro anos, sanamos todas as dívidas e estamos em pleno funcionamento. Houve uma evasão dos municípios em gestões anteriores, mas percebemos que o governador Mauro Mendes está dando oportunidade de fazermos o trabalho com parceria com o Estado e é muito importante para a região”, afirmou.

Durante o encontro, os prefeitos verificam as vantagens de estarem organizados em consórcios, os possíveis convênios e parcerias com o governo do Estado e também com outros parceiros. “É importante ter um bom plano de ação. Neste consórcio, que já está atuando, os prefeitos já pensaram na questão dos resíduos sólidos, pois Tangará da Serra tem um aterro sanitário. Desta forma, vão se unindo e construindo melhorias”, disse Celso Banazeski, secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O consórcio Alto do Rio Paraguai engloba os municípios de Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Maringá, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, São José do Rio Claro, Sapezal e Tangará da Serra.