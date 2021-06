Reunião Técnica de Procons promove debate sobre crise hídrica e telecomunicações

Nos dias 29 e 30 de junho, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), ligada à pasta de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realiza a Reunião Técnica de Procons. O evento faz parte da agenda regular de encontros do sistema de defesa do consumidor estadual e tem como proposta debater temas atuais e importantes para o equilíbrio nas relações de consumo.

Participam servidores e estagiários do Procon Estadual e dirigentes de Procons municipais de Mato Grosso. A reunião é um momento de atualização de conhecimento para os profissionais que já atuam nessa área, bem como integração daqueles que foram nomeados há pouco tempo para atuar na administração pública.

A reunião traz discussões que impactam no dia a dia dos consumidores e que, por isso, são necessárias no desenvolvimento profissional das equipes. Entre os assuntos desta edição, estão: telecomunicações, energia solar, crise hídrica, prazos processuais administrativos, crédito consignado para aposentados, entre outros.

“A Reunião Técnica é a oportunidade para: debater os principais assuntos acerca das relações de consumo no contexto atual e promover uma melhor compreensão sobre eles; estreitar a comunicação entre os agentes públicos de defesa do consumidor; e buscar melhores práticas. Sempre com o objetivo de oferecer ao consumidor um serviço célere e eficiente”, defende a Coordenadora de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo, Valquíria Souza.

Além de membros dos Procons Estadual e Municipais, foram convidados a palestrar profissionais ligados diretamente aos assuntos em debate, oriundos de diferentes instituições, como: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso (Concel/MT).

O evento ocorre no formato de videoconferência e é restrito a profissionais que atuam nos Procons.