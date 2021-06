Revitalização de bacias hidrográficas vai auxiliar na segurança alimentar, avalia CNA

Brasília (10/06/2021) – A criação de uma plataforma de marketplace para alavancar a revitalização de bacias hidrográficas no Brasil é uma iniciativa importante para garantir a manutenção da água em quantidade e qualidade suficiente para a produção de alimentos e os outros usos da água na bacia, avalia o presidente da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Eduardo Veras.

“Isso vai ser importante tanto para o meio rural quanto para a cidade porque poderemos revitalizar as bacias hidrográficas que carecem de alguma recuperação como proteção das nascentes e corpos hídricos para enfrentar as crises hídricas que vêm acontecendo ao longo do tempo. Com água em quantidade e qualidade, teremos mais água para atender os múltiplos usos e, no caso do agro, para manter a produção de alimentos.”

A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e faz parte do Programa Águas Brasileiras do Governo Federal, para ampliar a quantidade e a qualidade da água disponível para consumo e para o setor produtivo, de forma a fomentar o desenvolvimento regional e garantir mais qualidade de vida para a população.

O órgão publicou esta semana um edital para contratar empresa ou entidade que desenvolva uma plataforma com o conceito de marketplace que irá proporcionar o encontro de organizações que elaboram e executam projetos de revitalização de bacias com empresas, fundos nacionais e internacionais e pessoas físicas que buscam se engajar na agenda de sustentabilidade. As inscrições estão abertas até 5 de julho.

Eduardo Veras ressaltou que o produtor rural pode contribuir com a iniciativa protegendo nascentes nas propriedades e fazendo um uso correto das tecnologias de irrigação.

“O produtor tem a cultura de proteger a agua dele. É um bem valoroso e por isso temos cada vez mais que incentivá-lo a proteger as nascentes. Essa união entre produtor e iniciativa privada é benéfica porque também contribuirá para que esse produtor possa receber pelos serviços ambientais prestados”.

Luna Viana, assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Regional, explica que a plataforma vai viabilizar o acesso a bons projetos e uma estrutura de gestão com segurança e efetividade.

“Para aqueles produtores rurais que têm uma visão do valor da água e da importância da adoção de práticas sustentáveis, tanto de produção quanto de manejo, a plataforma marketplace vai viabilizar esse acesso, permitindo que as propriedades consigam preservar e manter seus recursos hídricos”, afirma.

Além do MDR, integram o Programa os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Meio Ambiente (MMA) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Controladoria-Geral da União (CGU), além de estados e municípios.

