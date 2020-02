Rio Cuiabá e outros pontos da cidade recebem ações de zeladoria no fim de semana

O fim de semana da Prefeitura de Cuiabá será marcado pela realização de diversas atividades de zeladoria, em diferentes pontos da cidade. A principal delas acontecerá no Rio Cuiabá, onde uma grande ação de limpeza, com o auxílio da Balsa Ecológica, será feita. Paralelamente, sob a coordenação da Secretaria de Serviços Urbanos, a Trincheira Jurumirim e o bairro Dom Aquino também serão contemplados.

No Rio Cuiabá, a operação atenderá a região do bairro Praeirinho, iniciando às 8h e seguindo até às 11h. A força-tarefa terá o apoio do grupo Teoria Verde, do Juizado Volante Ambiental (Juvam), da empresa de cóleta de resíduos Locar Gestão de Resíduos, e de cerca de 30 servidores municipais. Diariamente, a Balsa Ecológica percorre da Ponte Nova a comunidade São Gonçalo Beira Rio recolhendo todo material encontrado.

“O prefeito Emanuel Pinheiro determinou que, principalmente durante o período chuvoso, esses mutirões aconteçam com maior frequência. No último mês, por meio de uma grande operação, recolhemos mais de 10 toneladas de lixo do Rio Cuiabá. Desta vez, contando com a parceria de outras instituições, o trabalho abrangerá, além do leito, a margem do rio”, explica o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

Durante o sábado (15) e domingo (16), operadores de limpeza atuarão na Trincheira Jurumirim. A ação faz parte do planejamento montado pelo Município, no intuito de garantir a frequente limpeza das estruturas por onde milhares de veículos trafegam. A mesma atividade já foi executada nos viadutos Jamil Boutros Nadaf, Eng.° Domingo Iglesias Valério (Despraiado) e no Complexo Viário Walter Rabello (Trincheira do Tijucal).

MUTIRÃO DA LIMPEZA

Todos os fins de semana, a Prefeitura de Cuiabá leva os serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, roçagem, capinação, poda de árvores e manutenção da iluminação pública para uma comunidade diferente. Neste sábado, a Secretaria de Serviços Urbanos deslocará aproximadamente 200 trabalhadores para o bairro Dom Aquino, localizado na região Leste da Capital.

O Dom Aquino é uma das comunidade mais populosas de Cuiabá, com cerca de 10 mil habitantes. O bairro possui uma grande extensão territorial, o que também contribui para uma alta produção de resíduos. Dessa forma, além dos trabalhos periódicos, a Secretaria de Serviços Urbanos tem adotado como prática realizar o Mutirão da Limpeza ao menos duas vezes por ano no local.

Os moradores ainda terão a oportunidade de fazer o descarte de objetos sem utilidade, de maneira segura e dentro da lei, por meio do programa Cata-treco. A medida evita que materiais como sofás, geladeiras, fogões, dentre outros, sejam jogados em locais inapropriados e formem bolsões de lixo. A orientação é que, antecipadamente, o cidadão faça a limpeza de seu quintal e deixe esses materiais separados para o recolhimento.