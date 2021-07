Rio: normailizado funcionamento do presídio de Magé

O Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina chega à sua 51ª edição em um formato especial, 100% online e com o anúncio de duas edições anuais a partir de 2022. O de Inverno ocorre de 3 de julho a 1º de agosto nas cidades de Campos do Jordão e São Paulo, e o de Verão será entre 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2022.

O evento é realizado pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Fundação Osesp e em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

A abertura oficial será realizada neste sábado, 3 de julho, às 20h, no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, com um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), sob direção de Thierry Fischer, Diretor Musical e Regente Titular do grupo. O programa traz a Sinfonia nº 2, de Rachmaninov.

No domingo (4), o Auditório será palco do recital do pianista Marcelo Bratke, às 11h, seguido de um concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, com Cláudio Cruz, às 16h30. Na Sala São Paulo, também no domingo, a Jazz Sinfônica convida a cantora Roberta Sá para o primeiro de seus quatro concertos que unem a música orquestral a repertórios populares, às 20h.

Ao longo da primeira semana, as atrações em destaque são os concertos de câmara diários e gratuitos que acontecem no Auditório Claudio Santoro, sempre às 19h. Quarteto Camargo Guarnieri (5 de julho), o pianista Lucas Thomazinho (6 de julho) e o duo formado por Cláudio Cruz (violino) e Olga Kopylova (piano), dia 7de julho, estão entre as atrações.

Confira a programação pelo site.