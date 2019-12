Risco país cai para o menor nível em nove anos

O número de Empresas Simples de Crédito (ESC), criadas entre abril e dezembro deste ano, alcançou 538 unidades em 24 estados e no Distrito Federal, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

De acordo com o Sebrae, esse tipo de empresa realiza operações de empréstimo e financiamento apenas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando-se exclusivamente de capital próprio.

São Paulo, onde foi criada a primeira empresa dessa natureza, lidera o ranking com 187 ESC, totalizando um capital de R$ 80,7 milhões; seguido pelo Paraná, com 47 empresas e R$ 20,4 milhões de capital. O capital total de todas as empresas soma mais de R$ 232,9 milhões, cerca de R$ 60 milhões a mais do que o valor do último levantamento feito pelo Sebrae.

Até o momento, o maior capital de uma Empresa Simples de Crédito é de R$ 10 milhões, a média está em torno de R$ 434 mil e o aporte mais frequente é de R$ 100 mil. O levantamento do Sebrae mostra que foram abertas, desde 24 de abril, quando a lei foi sancionada, 474 ESC e que 64 empresas, muitas ligadas ao segmento de factoring, migraram para o novo tipo de negócio.

Além de São Paulo e Paraná, Minas Gerais, com 43 ESC; Rio Grande do Sul, com 35; Santa Catarina, com 2;8 e Goiás, com 25, figuram entre os estados com maior número de Empresas Simples de Crédito constituídas, conforme o levantamento do Sebrae.

Em algumas unidades da Federação, como em Roraima, há investidores que aplicaram pequenos capitais, de até R$ 8 mil. A pesquisa também identificou que praticamente todas as empresas pretendem dobrar o capital no prazo de um ano. Com exceção do Acre e de Rondônia, foram criadas ESC em todos os estados do país, predominantemente no Sudeste, com 264 empresas até dezembro.