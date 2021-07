Roda de conversa “Autoamor” é lançada pela Secretaria Municipal da Mulher, voltada para mulheres vítimas de violência doméstica

O secretário municipal de Governo interino, Wilton Coelho participou, na última terça-feira (29), da 2ª Oficina do “Controle Social e Consciência Cidadã”. O evento foi realizado em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que integra o projeto referente ao Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI). Coube ao município, 25 demandas prioritárias que deverão ser inseridas no Planejamento Estratégico, já em desenvolvimento com metas previstas nesses próximos quatro anos da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.

O encontro virtual contou com 130 participantes, entre representantes da sociedade civil organizada e dos Conselhos de Direito e Políticas Públicas, secretários municipais e coordenadores.

“Todas as demandas serão repassadas às secretarias para que sejam devidamente atendidas. É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro acompanhar os trabalhos realizados pelas pastas para verificar se as metas previstas no PDI estão sendo cumpridas. Essas metas precisam ganhar amplitude na gestão”, destacou Wilton Coelho.

Já o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien, disse que a execução do PDI é de responsabilidade da equipe de cada secretaria e, já vem sendo cumprido desde a primeira gestão Emanuel Pinheiro. Ainda segundo o gestor, a parceria com TCE, como órgão fiscalizador, é de fundamental importância para a transparência das ações, sendo essa uma das principais premissas do prefeito.



“Esse trabalho integrado facilita o acompanhamento do prefeito que precisa ter conhecimento sobre o que cada secretaria está fazendo e se está dentro do Plano de Governo ou se é preciso fazer alguma correção para alcance das metas, bem como, contribui com o trabalho do Tribunal, que recebe quase que instantaneamente, as informações do município. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais a cultura do planejamento em cada secretaria”, declarou Zito.



A coordenadora no município do projeto do PDI, Helena Bucair Baleroni, ressaltou a importância dessa democracia virtual em tempos de pandemia para a construção das políticas Públicas em uma Gestão Participativa e Sustentável. “Essa oficina foi uma oportunidade para a sociedade, por meio dos seus representantes, dialogarem com o poder público, no sentido de contribuir com o planejamento estratégico da Prefeitura”, destacou.



O evento do Controle Social teve como palestrante a secretária de Articulação Institucional do TCE, Cassyra Vuolo , percursora e coordenadora Geral desse projeto.