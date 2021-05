“Rondon é um herói brasileiro e um dos maiores mato-grossenses da nossa história”, destaca governador em homenagem aos 156 anos do patrono

O governador Mauro Mendes iniciou a entrega, em Sinop, dos 1,6 mil cartões do Ser Família Emergencial, programa idealizado e coordenado pela primeira-dama Virginia Mendes. A entrega simbólica ocorreu na manhã desta quarta-feira (05.05).

Ao todo, 1.631 cartões serão disponibilizados para famílias de baixa renda no município. Em todo o Estado, mais de 100 mil famílias serão beneficiadas com o cartão, que irá garantir auxílio de R$ 150 por pelo menos cinco meses, de forma a ajudar na compra de alimentos.

“Fico feliz em poder fazer essa entrega, porque o Governo, dois anos atrás, estava em uma situação financeira muito ruim e agora, apesar da pandemia, conseguimos fazer o trabalho de assistência para a segurança alimentar, garantindo o alimento na mesa para aqueles que mais precisam do apoio do Estado. Além da assistência, também estamos investindo em obras estruturantes e melhorias na saúde e na Educação, que vão alcançar todas as regiões. Graças ao trabalho de recuperação fiscal do Estado estamos devolvendo serviços e obras ao cidadão”, destacou Mauro Mendes.

O governador explicou que a escolha das famílias beneficiadas é feita pelo Cadastro Único do Governo Federal e a primeira parcela do benefício será depositada no dia 8 de maio. Ele ainda fez questão de destacar que a parceria com os municípios é imprescindível para o sucesso do Ser Família Emergencial.

“Quero agradecer aos prefeitos que estão sendo bons parceiros das políticas públicas e ajudando o Estado a cumprir seu papel junto ao cidadão mato-grossense”, disse.

A diarista Aurea Soares está sem conseguir trabalho nos últimos meses e o auxílio vai garantir a compra dos alimentos para a família. “Esse cartão será muito importante para minha família. Veio em boa hora para garantir a alimentação do mês”.

Maiara Caroline Lisboa dos Santos está desempregada e grávida do quinto filho. Ela recebeu o cartão das mãos do governador e contou que o dinheiro vai garantir o leite para as crianças. “Minha maior preocupação são meus filhos, então estou muito feliz com essa ajuda, pois vai garantir a comida e o leite para eles”.

Conforme o deputado federal Juarez Costa, foi o empenho do Executivo Estadual para que as contas estivessem em dia, que garantiu a implantação do auxílio emergencial às famílias em extrema pobreza.

“Governador, permaneça com seu empenho e dedicação para que o Estado continue evoluindo e se desenvolvendo e também olhando para a população mais necessitada, como tem feito nesse momento de pandemia”, afirmou o deputado federal.

A secretária Rosamaria Carvalho fez questão de ressaltar que, além de R$ 50 milhões investidos em recursos próprios, o Ser Família Emergencial conta com a parceria da Assembleia Legislativa, que destinou R$ 10 milhões, e do senador Jayme Campos, que por meio de emenda parlamentar, destinou outros R$ 15 milhões.

“Com todos esses recursos, a mão protetora do Estado está chegando aos 141 municípios, dando um alento às pessoas que tem passado por tantas dificuldades. O Governo olha para todos de forma igual, investindo da mesma forma em obras de infraestrutura, mas também dando auxílio à população que mais precisa do Estado nesse momento de pandemia”, disse Rosamaria.

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco reforçou a parceria da Assembleia Legislativa em ações em prol de toda a população mato-grossense.

“Estamos passando por momentos tão difíceis e o Governo não deixa de olhar aos que mais precisam. O senhor, governador, pode contar com a parceria da Assembleia, que estará presente em todas as ações do Governo para auxiliar a população do Estado: aqueles mais carentes com o benefício do Ser Família Emergencial, mas também os empreendedores, com as linhas de crédito para os setores de bares, restaurantes e eventos, que estão sofrendo com essa pandemia”, pontuou o parlamentar.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, agradeceu ao Governo de Mato Grosso pelas obras e ações realizadas no município.

“As coisas estão andando em Sinop e a ajuda do Governo está sendo muito importante. Essas parcelas mensais vão garantir o alimento para mais de 1,6 mil famílias da nossa cidade, que estão passando por muitas necessidades”, exclamou Dorner.

Também participaram do ato os secretários de Estado, Mauro Carvalho (Casa Civil), Alan Porto (Educação), Alexandre Bustamante (Segurança Pública), o comandante-geral da Polícia Militar, José Jonildo de Assis, e a primeira-dama e secretária de Assistência Social do município, Scheila Pedroso.

Além da entrega dos cartões, o governador Mauro Mendes também inaugura em Sinop a Escola Estadual Professor Djalma Guilherme da Silva e o novo Complexo de Delegacias da Polícia Civil.