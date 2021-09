Rondonópolis intensifica atualização em sistema e deixa liderança do ranking de obras paralisadas

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT Clique para ampliar

Após o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) diagnosticar, em julho deste ano, que existiam mais de 3 mil obras paralisadas no Estado e que Rondonópolis liderava o ranking, com 269 empreendimentos, a prefeitura intensificou os trabalhos de atualização do Sistema Geo-Obras e caiu para a 16ª posição no ranking, com 39 obras paradas.

O Radar Obras Paralisadas é mais um módulo do Sistema Radar de Controle Público. A ferramenta traz, com detalhes, valores gastos, tempo de paralisação e, inclusive, um “TOP 20” sobre as obras paradas.

Em visita a Rondonópolis nesta segunda-feira (21), o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, esteve reunido com o prefeito José Carlos do Pátio, que comentou sobre a intensificação do trabalho de atualização do sistema para tirar a cidade do topo do ranking de obras paralisadas.

“Fizemos um levantamento e constatamos que muitas obras constavam como paralisadas pela não alimentação do sistema. Intensificamos o trabalho de inserir os dados e agora só temos 39 e vai cair para aproximadamente 20. Estamos justificando, quero agradecer ao TCE-MT por ser orientativo, e ponderar para que continuem assim. O Tribunal de Contas procurou orientar mais os prefeitos que não tinham mais onde se apegar. A estrutura técnica que eles possuem contribue muito com os municípios. Temos percebido que o órgão de controle está se aproximando mais dos Poderes e dos gestores”, afirmou o prefeito.

De acordo com o presidente do TCE-MT, o lançamento do Radar Obras Paralisadas foi fundamental para mostrar aos gestores a importância de alimentar os dados sobre as obras que estão sendo realizadas pelos municípios.

“Falhas no controle existem, mas quando você tem gestores bem intencionados e que querem dar transparência nas ações, as correções são realizadas e o trabalho flui. Ficamos felizes com a informação de que Rondonópolis não tem essa quantidade de obras paralisadas, que foi feito um mutirão pela equipe da prefeitura para atualizar os dados. Essa satisfação é benéfica para a sociedade, que vai ter acesso a mais obras”, disse Guilherme Antonio Maluf.

No lançamento do Radar Obras Paralisadas, Rondonópolis estava com 269 obras paradas, em primeiro lugar no TOP 20. Dados desta semana apontam que o município está na 16ª posição, com 39 obras paradas, sendo 12 de infraestrutura, 11 de esporte, 7 de saúde, 4 de agricultura, 2 de educação, 2 de urbanização e habitação e 1 de meio ambiente.

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TCE-MT e gerenciado pela Secretaria de Controle Externo (Secex) de Obras e Infraestrutura, o módulo utiliza informações do banco de dados do Sistema GEO-OBRAS do Tribunal, que são declaratórias e cadastradas pelas próprias unidades gestoras responsáveis pelo empreendimento, nas diversas fases do processo, quais sejam planejamento, licitação, contrato e execução da obra.

