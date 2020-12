ROTAM poderá adquirir micro-ônibus com emenda de 500 mil

Foto: LUANA BRAGA / ASSESSORIA DE GABINETE

Em mais um atendimento às demandas da segurança pública, o deputado estadual Silvio Fávero (PSL) abraçou o projeto “Micro-Choque”, de iniciativa do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), que tem por objetivo aumentar a mobilidade e a capacidade operacional da corporação nos 141 municípios mato-grossenses.

O parlamentar destinou emenda no valor de R$ 500 mil para a aquisição do micro-ônibus voltado ao transporte de tropa de choque do Rotam, após apresentação do comandante da tropa, tenente coronel PM, Paulo César da Silva, que procurou o parlamentar na terça-feira (15).

No dia seguinte, Silvio Fávero conseguiu o aval do governo do estado, em reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para a liberação de emenda destinada a aquisição do Micro-Choque.

“Nós já acompanhamos há algum tempo o trabalho incansável do deputado Silvio Fávero a favor da segurança pública, propondo projetos e correndo atrás de captação de recursos. Diante disso, com a proposta do Micro-Choque em mãos, fomos direto ao gabinete do deputado, com a certeza de seríamos bem atendidos, mas não imaginávamos que nossa demanda seria resolvida tão rapidamente, o que surpreendeu toda tropa pela agilidade do parlamentar. Em menos de 24 horas, ele já apresentou o resultado esperado por todos nós, a favor dos cidadãos que serão mais protegidos”, relatou o comandante do ROTAM.

De acordo com o tenente coronel, com a aquisição do micro-ônibus adaptado para atender as demandas da tropa de choque do estado, será possível disponibilizar o enfrentamento operacional qualificado, dificultando as resistências e proporcionando mais segurança aos mato-grossenses.

Foto: LUANA BRAGA / ASSESSORIA DE GABINETE

“É uma grande conquista para os policiais que atuam no patrulhamento tático, mais especificamente, o Batalhão da Rotam que tem esse papel de preservar os direitos coletivos de locomoção, as propriedades, a liberdade de expressão, o patrimônio público e a paz social”, argumentou César.

Para o deputado Silvio Fávero, que não mede esforços nos trabalhos voltados à coletividade, a segurança pública deve estar no centro das prioridades do Estado, assim como a saúde e a educação.

“Agradeço o governo do estado, em nome do governador Mauro Mendes, do secretário Mauro Carvalho, e toda equipe, por ter a sensibilidade de que é possível e necessário oportunizar melhores condições de trabalho aos nossos policiais, que atuam de forma aguerrida na linha de frente na defesa dos cidadãos”, destacou o parlamentar.