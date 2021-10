Rotam promove o “Dia do Rotamzeirinho” para crianças na Capital

O tão esperado dia do sim para 1.200 casais aconteceu neste domingo (10.10), no Ginásio Aecim Tocantins. O Casamento Abençoado é uma ação do Governo de Mato Grosso, com a coordenação da primeira-dama do Estado Virginia Mendes. A execução do projeto foi feita através da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC).

O objetivo era proporcionar de forma gratuita a regularização civil matrimonial de casais com renda total de até três salários mínimos e que estão cadastrados no CADÚnico. O custo do processo cartorial para a oficialização da união civil dos inscritos foi quitado pelo Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg), Defensoria Pública e Ministério Público.

Cada casal teve o direito de levar duas testemunhas e mais dois convidados, além de crianças. A ação contou com aproximadamente 8.000 pessoas entre noivos, acompanhantes e voluntários. O evento teve como padrinhos o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes. E para ela, que esteve à frente da ação, o Casamento Abençoado foi a realização de um sonho.

“Está sendo um dia muito especial para mim e espero que seja uma data inesquecível na vida de cada casal aqui presente. Estava muito ansiosa por este dia e está sendo a realização de um sonho! Eu tive a felicidade de me casar há 26 anos atrás e sei o quanto esse dia significa na vida dessas pessoas. Eu queria proporcionar toda essa emoção e alegria para esses casais, e agora estou realizada! Tivemos uma grande equipe por traz desse lindo evento, são pessoas que se dedicaram ao máximo com um único objetivo: ver a felicidade das noivas e dos noivos! Toda minha gratidão também aos nossos parceiros que foram muitos e que sem eles nada disso teria sido possível. Agradeço muito a Deus por ter abençoado nosso evento e por ter me dado a oportunidade de compartilhar esse dia tão marcante com os casais mato-grossenses, estou muito grata”, contou emocionada Virginia Mendes.

O evento seguiu as medidas de biossegurança. Na entrada, os noivos receberam um kit com álcool em gel, máscara de proteção e um leque. Os casais também tinham à sua disposição um camarim para a preparação de maquiagem, unha e cabelo, e também uma equipe de costura caso precisassem.

“É um casamento de princesa! Está tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. A gente fica emocionada com esse projeto que esta sendo feito pelo Governo através da primeira-dama Virginia. Ela está de parabéns, é um incentivo que ela dá ao sonho de cada uma de nós, mulheres cuiabanas e mato-grossenses neste lugar”, disse feliz a noiva Graziela Sampaio que foi atendida no camarim.

O local também contou com 30 cenários para fotos onde os casais puderam eternizar esse momento junto com suas testemunhas e convidados. As imagens ficarão disponíveis neste link por um período de três meses. Foram distribuídos lanches, água, suco e refrigerante às pessoas presentes no local. Os noivos e convidados também puderam degustar deliciosos doces e bem-casados. Ao final da cerimônia houve o grande brinde e uma linda chuva de papel picado.

O repertório musical ficou por conta do Corpo Musical da Polícia Militar, com as participações especiais do Corpo de Bombeiros e dos cantores Anselmo e Rafael e Seleucia dos Anjos.

Toda cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia, TBO, TV Cidade Verde e Facebook do Governo de Mato Grosso e da primeira-dama Virginia Mendes.

O Casamento Abençoado também contou com a apoio da Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer, Secretaria de Estado de Comunicação, Secretaria de Estado de Saúde, Casa Militar, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Cerimonial e Prefeitura de Várzea Grande, através do prefeito Kalil Baracat e a primeira-dama Kika Dorileo.

Participaram do evento as empresas Instituto Embeleze, Maison Sposare, Belviso Face & Hair, Cerimonial Sara Baracat, Suco Prats, Decoração Eu Vejo Flores em Você’, Capriata Fest, Lade Som e Luz, Speedlabel e Equipe de Fotógrafos.