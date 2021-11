Rotary Club apresenta ao prefeito em exercício projeto para instalação de academias comunitárias em Cuiabá

Membros do Rotary Club apresentaram ao prefeito em exercício José Roberto Stopa um projeto para instalação de três academias comunitárias em diferentes pontos de Cuiabá, ainda neste ano. O planejamento foi passado nesta segunda-feira (22), durante visita de cortesia feita pelos representantes da instituição ao gestor cuiabano. O encontro também contou com a presença do vereador Dr. Luiz Fernando e pelo suplente Alex Rodrigues.

De acordo com o governador do Rotary Club – Distrito 4440, Zozoel de Paula, a implantação dos equipamentos voltados para a prática de atividades físicas ao ar livre está prevista para os bairros CPA III (Lagoa Encantada), Lixeira (Praça das Lavadeiras) e Tijucal (Setor II). Ele explicou que o trabalho faz parte de um projeto executado no âmbito estadual, chegando a cerca de 100 academias instaladas em municípios onde existem os clubes rotarianos.

“É um motivo de muito orgulho poder ser recebido pelo prefeito em exercício. O Rotary está sempre à disposição para, junto com o Poder Público, prestar serviços à população. Somos um braço que pode ajudar o Município a avançar na área social. Estamos em 76 municípios de Mato Grosso fazendo o aquilo que mais gostamos, que é servir nossas comunidades”, relatou o governador distrital.

O prefeito em exercício José Roberto Stopa destacou que a Prefeitura de Cuiabá tem se habituado a firmar parcerias sérias, pelas quais, principalmente, a população mais necessidade é que são beneficiadas. Nesse sentido, enfatizou que o Município está á disposição da instituição filantrópica e sempre dará todo apoio necessário para que as ações desenvolvidas por ela tenham êxito.

“Essa mais uma parceria em que todos saem ganhando. Conheço muitas pessoas que fazem parte do Rotary Club e sei do compromisso de da seriedade dessa entidade com a causa daqueles que mais precisam. Hoje mesmo nesta sala, podemos observar a quantidade de gente do bem, que ama e acredita no seu próximo. Tenham a certeza que sempre podem contar com nosso apoio para essa e qualquer outra parceria”, disse Stopa.

O presidente do Rotary Club Cuiabá, Nilton Lourenço, contou que a instituição está há 80 anos na Capital, sendo a primeira a ser instalada em Mato Grosso. “Desde 1941, estamos realizando trabalhos na área social, como voluntários e fazendo a transformação em diversos segmentos. Muitas vezes estendendo essas ações para municípios vizinhos como Santo Antônio, Chapada dos Guimarães, onde também temos projetos”, pontuou Lourenço.