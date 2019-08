Rua do Rasqueado volta ao Centro Histórico com show de Scort Som em edição dos 300 anos

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promoveu ontem( 20), a reunião gerencial do segundo semestre de 2019 com a presença dos gestores de todas as unidades escolares da rede municipal de Várzea Grande. O encontro ocorreu no Anexo II da SMECEL, no bairro Marajoara.

Na pauta, além dos informes gerais e a distribuição do Edital para a escolha dos diretores das unidades escolares, prevista para o dia 5 de novembro, o secretário Silvio Fidelis fez um balanço das atividades desenvolvidas pela pasta no primeiro semestre do ano e avaliou como positivo os resultados obtidos pela gestão.

Acompanhado da subsecretária Benedita Ponce, o secretário destacou a importância da reunião, onde foram divulgadas as ações executadas e o planejamento para o restante do ano letivo. Em sua fala, Fidelis lembrou que em maio completou três anos à frente da pasta, agradeceu o apoio e a confiança de todos os servidores da secretaria, citando os desafios e as conquistas nesse período. Agradecendo a prefeita Lucimar Sacre de Campos pela indicação de seu nome para comandar a Educação, Silvio citou a determinação da gestora em apostar na inovação da Escola em Tempo Ampliado – ETA, entre outros avanços, que tem apresentado resultados significativos nos processos de ensino/aprendizagem de Várzea Grande.

O secretário citou os avanços alcançados na área de infraestrutura das escolas, destacando a entrega na última segunda-feira das obras de manutenção predial realizadas em oito escolas. “Atualmente temos 85 unidades e o número de alunos saltou de 20 mil alunos em 2015 para quase 28 mil alunos matriculados neste ano. Em 2015 nós tínhamos cerca de quatro mil funcionários e hoje temos o mesmo número, isso significa uma organização maior na rede” afirmou.

Para Fidelis, o comparativo é fundamental para se observar o crescimento real da oferta de vagas nas unidades municipais e ao mesmo tempo, a organização realizada nas unidades que possibilitou o atendimento da demanda. O secretário destacou ainda os avanços na área de formação, na questão pedagógica, na área da Cultura, citando várias realizações, no Esporte, citou a reconstrução do ginásio Fiotão, e da Praça Via 31, localizada na Avenida 31 de março, programada para o dia 1º de setembro, além do novo estádio Dito Souza e o centro esportivo Alice Gonçalves que estão sendo finalizados.

Na analise de Silvio Fidelis, nesses últimos anos a Educação de Várzea Grande avançou e passou a ocupar um papel de protagonista no processo educacional do estado de Mato Grosso. “Nas capacitações oferecidas na atualidade, além dos técnico do estado, via Seduc e de Cuiabá, os técnicos de Várzea Grande também estão sendo convidados a participar” citou, lembrando da participação dos profissionais de Várzea Grande nos trabalhos da BNCC, do PMALFA, entre outros.

O secretário anunciou também sua posse como presidente da região Centro-Oeste da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino- UNDIME, que vai representar os estados de Mato Grosso, Mato Grosso de Sul e Goiás, frente as demandas por melhorias no processo educacional do país. “Para mim é uma grande honra poder representar estes estados e contribuir com meu trabalho e conhecimento, assim como poder levar o nome de Várzea Grande que hoje tem o reconhecimento pelas ações e avanços que apresenta na educação municipal” afirmou.

Por: Fred Nogueira – Secom/VG