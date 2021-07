Ruas do bairro Jardim Primeiro de Março recebem construção de rede de drenagem de águas pluviais

A secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob participou nesta quarta-feira (07) da reabertura da Igreja Senhor dos Passos. Depois de 18 meses fechada em decorrência da pandemia do coronavírus, fiéis marcaram presença na tradicional missa, realizada sempre às quartas-feiras, ao meio dia. Até hoje são mantidas as características arquitetônicas originais. O templo é um dos exemplos da forte fé cristã católica.

O padre Deusdédit Monge, da arquidiocese de Cuiabá que fez a ministração, onde tema central foi sobre a importância do amor das pessoas com Jesus Cristo. “O Reino de Deus está próximo. Jesus deve estar sempre no coração das pessoas, crianças, adolescentes e adultos. Esse é o verdadeiro sentido da evangelização”, declarou o padre Deusdédit Monge.

“Me sinto honrada em ter sido convidada para representar a Prefeitura de Cuiabá, nesse momento que vai ficar registrada na memória dos fiéis e na história da nossa capital. A Igreja Senhor dos Passos faz parte das origens cuiabanas. Faz parte do nosso patrimônio histórico. Foi um momento de muita emoção, ter compartilhado esse retorno após mais de um ano fechada”, disse a secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob.

Consta na história de mato Grosso, que a igreja Nosso Senhor dos Passos foi fundada por um devoto chamado Manuel Homem, que conseguiu sair do caixão após ter sido enterrado vivo. Com muito esforço, o homem cavou a terra e conseguiu sair da sepultura. Ele passou o resto da vida andando com uma túnica, em referência ao santo, e construiu a igreja. “Diz a história que, dentro do caixão, ele fez uma promessa a Senhor dos Passos e disse que se ele saísse dali iria construir uma igreja em homenagem ao Santo”, conta o historiador Francisco Chagas.

O fiél e voluntário da Irmandade da Igreja, Gustavo Rodrigues Desidério disse ter ficado emocionado desde quando entrou no recinto e no começo da ministração. “Estou muito feliz de saber que vou retomar minha rotina semanal, de sempre as quarta-feiras, no horário do almoço estar aqui para ouvir as palavras de Deus e agradecer cada dia mais pelo dom da vida”, contou Gustavo.

MUSEU DA IGREJA- Além da retomada das missas, foi inaugurado o pequeno museu da Igreja Senhor dos Passos. O acervo e composto por peças antigas, imagens, utensílios sacros e paramentos e alfaias antigas da própria igreja. Encontramos peças com mais de 250 anos, entre perucas, andor, quadros, esculturas, entre outros. “A ideias foi pensada em 2020. De lá pra cá começamos a montar. Com esse pequeno museu, as pessoas que não conhecem vão poder conhecer a história da Igreja Senhor dos Passos”, informou Francisco.

O local foi montado no mezanino da igreja e está aberto para visitação. A fim de evitar a aglomeração de pessoas, as visitas estão sendo pré-agendadas e acompanhadas por um guia. Os interessados podem entrar em contato pelo número- (65) 99281-0655.

A Igreja Senhor dos Passos fica na Rua de Setembro, no Centro Histórico de Cuiabá, próximo ao Beco do Candeeiro.