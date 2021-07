Sábado (10): Mato Grosso registra 464.174 casos e 12.294 óbitos por Covid-19

A secretária de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc), Rosamaria Carvalho, participou da cerimônia de lançamento da Campanha ABC para a Primeira Infância realizada nessa quinta-feira (08.07), em Brasília, no Ministério da Cidadania. Na ocasião, foi assinado o Termo de Compromisso, que assegura a participação de Mato Grosso na programação nacional sobre o tema durante o mês de agosto.

O objetivo do “Mês da Primeira Infância” é promover, através de um Calendário oficial para todo o mês de agosto, a partir de 2021, ações voltadas para a proteção das crianças. A exemplo de outras campanhas já tradicionais, como o dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual.

A secretária Rosamaria Carvalho ressaltou a importância das ações para a proteção das crianças, como prioridade os cuidados da primeira infância. “Amar, Brincar e Cuidar é o ABC para a Primeira Infância. Um tema muito pertinente para o desenvolvimento sadio e seguro das crianças, cujas experiências são intensas nos primeiros anos de vida”.

Entre a programação está a realização do Seminário Estadual do Programa Criança Feliz “Compartilhando Ideias para Crescer”, nos dias 3,4 e 5 de agosto, que contará com a participação ativa de 22 municípios apresentando experiências exitosas cuja relevância poderá contribuir para com as discussões no âmbito nacional.

Destacam-se as ações nos municípios de Terra Nova do Norte, Santo Antônio do Leverger, Lucas do Rio Verde, dentre outros, que serão indicados para seleção por parte da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância (SNAPI), para participação no Evento em nível nacional.

O vídeo do lançamento da Campanha está disponível no Canal do Ministério da Cidadania no Youtube.