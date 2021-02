Mato Grosso chega a 5.615 mortes e 241.458 casos

A secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, visitou a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) nesta sexta-feira (19.02), com o objetivo de fortalecer a cooperação de informações, e a parceria com o Estado vizinho no Projeto Juntos Pelo Araguaia.

Por Lorena Bruschi – Acompanhada de uma equipe técnica da Sema-MT, a gestora foi recebida pela secretária do órgão ambiental de Goiás, Andrea Vulcanis, para conhecer de perto o trabalho desenvolvido quanto aos sistemas de licenciamento, outorga de recursos hídricos, segurança de barragens e fiscalização.

“Mato Grosso e Goiás estão construindo história na cooperação, primeiro com o nosso projeto do coração do Brasil, Juntos Pelo Araguaia, que damos mais um passo hoje. E iniciamos mais uma nova etapa, que é a integração e cooperação das boas práticas, daquilo que tem dado certo. Goiás é uma inspiração para Mato Grosso, e nós queremos também ser uma inspiração para Goiás”, explica a secretária Mauren Lazzaretti.

A gestora ressaltou que o trabalho conjunto entre os Estados têm foco na sociedade, no desenvolvimento sustentável, e que as boas práticas ambientais certamente irão refletir em todo o Brasil, e no mundo – que observa as políticas públicas ambientais do Brasil.

Lançado em 2019, o Juntos pelo Araguaia está investindo R$ 2,8 milhões na recuperação de áreas degradadas às margens do rio, que passa pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Na primeira etapa, o projeto é executado em 16 municípios goianos e 12 mato-grossenses.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, Andrea Vulcanis, agradeceu a visita, e destacou a afinidade na condução do desafio de preservar o Cerrado, bioma que está presente nos dois territórios estaduais, e no projeto de recuperação do Araguaia.

“É um grande prazer estarmos juntas, com as nossas equipes, pensando gestão ambiental de forma conjunta e equilibrada. Agradeço à secretária e sua equipe pela visita técnica, com quem temos o Juntos Pelo Araguaia, nosso grande projeto em comum, o maior do mundo de recuperação de bacia hidrográfica. Nosso grande compromisso agora é ir a Mato Grosso conhecer as inovações que estão sendo promovidas lá”, avalia.

Participaram da agenda a Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, Lilian Ferreira dos Santos; o superintendente de Recursos Hídricos, Luís Noqueli; e o superintendente de Licenciamento, Valmi Lima.