Sábado (27): Mato Grosso registra 301.454 casos e 7.305 óbitos por Covid-19

O Governo de Mato Grosso vem a público esclarecer que não é verdadeira a informação divulgada pelo deputado estadual Ulysses Moraes, sobre o suposto gasto de R$ 2 milhões com ovos de Páscoa:

1 – Não foi efetivada nenhuma compra de óvos de Páscoa no âmbito do Governo do Estado. No início do ano, quando os casos de covid estavam sob controle, foi feita uma cotação para a compra dos ovos e de outros itens, que seriam destinados a milhares de crianças carentes e atendidas por instituições públicas. Porém, com o agravamento da pandemia e aumento do número de mortes e taxa de ocupação de UTIs, o Governo do Estado decidiu não efetivar a aquisição;

2. Com uma simples checagem junto a secretaria, o deputado poderia ter obtido esses dados e repassado para a sociedade a informação correta, de que não houve a compra do referido produto;

3 – O Estado esclarece tambem que já possui R$ 100 milhões em caixa reservados para a aquisição de vacinas e está em processo de negociação com vários laboratórios, porém é público e notório que as empresas fabricantes têm priorizado a negociação com governos federais.