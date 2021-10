Sábado (30): Mato Grosso registra 546.970 casos e 13.929 óbitos por Covid-19

O recurso do programa Ser Família estará disponível para os beneficiários de Cuiabá e Várzea Grande a partir deste domingo (31.10). O valor deverá ser usado unicamente para adquirir produtos alimentícios.

Para os beneficiários do interior do Estado, o valor será depositado no novo cartão, que chegará aos municípios até a quarta-feira (04.11). Para esses beneficiários (do interior do Estado), o abastecimento do cartão será feito no dia 5 de novembro. Desta forma, será preciso procurar as Secretarias Municipais de Assistência Social para fazer a troca do cartão.

A iniciativa beneficia mais de 100 mil famílias em todo o Estado disponibilizando auxílio de R$ 200 a cada dois meses. A transferência de recurso é assegurada pela Lei 602/2021 que permitiu a ampliação do programa emergencial, que teve prazo de cinco meses encerrando em setembro, para até dezembro de 2022.

Além da parcela referente ao mês de outubro, os beneficiários receberão mais uma parcela de R$ 200 referente ao mês de dezembro. A substituição dos cartões atingirá todos os usuários até no máximo novembro deste ano.

O Ser Família é fornecido às famílias com renda mensal per capita de até R$ 89, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico), e também no Programa Bolsa Família.

Informações pelos telefones (65) 3613-5701; (65) 3613-5722; (65) 99233-0817; (65) 99339-7468; e (65) 98433-0386.