Saberes da Terra é uma ponte entre a Prefeitura e o produtor rural, destaca Pinheiro

Atenta às demandas sociais e à tendência mundial de humanização dos espaços urbanos, a prefeita de Várzea Grande Lucimar Sacre de Campos, inaugurou nesse 01 de setembro, a “Via 31 Esportiva”. Localizado na Avenida 31 de Março, ao lado do Aeroporto Marechal Cândido Rodon, o espaço de 11.842 metros quadrados, promete ser o novo ponto de encontro de moradores do Grande Cristo Rei e centro da cidade por abrigar práticas esportivas e de lazer diferenciados: pista de skate, campo de futebol society, quadra poliesportiva, pista de caminhada, ciclovia, pet park, espaço de convivência, Espaço Fit 3 (academia ao ar livre), pomar com árvores frutíferas e nativas da região, parque infantil e pórticos.

Precisamos oferecer estes espaços com toda a estrutura para a comunidade várzea-grandense que agora têm mais um local público para se reunir, fazer amizades e praticar esportes

“Passar algumas horas por semana ao ar livre, em contato com a natureza, é fundamental para a promoção da saúde e bem-estar psicológico do ser humano. Esses locais estimulam a convivência entre as pessoas, o esporte e o lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E, aqui na ‘Via 31 Esportiva’ conseguimos reunir todos esses públicos. Como Poder Público precisamos oferecer estes espaços com toda a estrutura para a comunidade várzea-grandense que agora têm mais um local público para se reunir, fazer amizades e praticar esportes. A intenção, ao implantar todo este espaço, é melhorar a qualidade de vida de todos e humanizar a cidade”, declarou a prefeita, Lucimar Sacre de Campos.

Aberto a toda sociedade a ‘Via 31 Esportiva’ atenderá diretamente os moradores dos bairros da Manga, Santos Dumond, São Domingos Sávio, Governador José Flagelli, Cohab Dom Orlando Chaves e Cohab Dom Bosco. Aos domingos, a Avenida 31 de Março terá duas de suas pistas fechadas, uma em cada sentido, das 16h às 21h, para práticas esportivas e atividades de lazer sem atrapalhar o trânsito. A segurança será feita pela Guarda Municipal de Várzea Grande em parceria com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo o secretário municipal de Educação ,Cultura , Esporte e Laser, Silvio Fidelis, a definição do projeto se deu a partir da necessidade de áreas direcionadas para a pratica de esporte e lazer que eram escassas na região. “A ‘Via 31 Esportiva’ era um sonho que se tornou realidade, isso por que a atual gestão se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Todos esses investimentos que estão sendo feitos nas mais diversas áreas: educação, esportes, lazer, cultura, saúde e infraestrutura representam o compromisso que a prefeita Lucimar Campos possui com o ser humano e a família várzea-grandense”, disse.

“Determinação, coragem e ousadia”, foram as palavras que o senador Jayme Veríssimo de Campos usou para definir o perfil da prefeita e sua esposa, Lucimar Sacre de Campos, durante a inauguração da “Via 31 Esportiva”. “Uma gestora com um olhar único e humanizado que construiu aqui um local de convivência familiar completo que atende a toda população várzea-grandense e principalmente aos mais carentes. Isso sem falar nas 157 obras que estão em fase de execução em nossa cidade, ou as 16 creches que estão sendo construídas, e outras destas, já entregues. Em poucos dias Lucimar irá inaugurar o Estádio Municipal Dito Souza e o Ginásio de Esportes Fiotão totalmente reformado e apto a receber torneios nacionais ou internacionais. Também está à frente do maior programa de asfaltamento urbano municipal com mais150 km de novas ruas e avenidas que estão sendo pavimentadas e 70 km que estão sendo recuperadas. Não existe um município brasileiro com tantas obras de infraestrutura, saúde e educação, em andamento como em Várzea Grande”, defendeu o senador.

O vereador Valdemir Bernardino de Souza, conhecido por Nana, falou em nome da Câmara Municipal de Vereadores. “Não me canso de dar os parabéns à prefeita e à sua equipe de trabalho, que não medem esforços para transformar nossa Várzea Grande. Falo aqui em nome dos meus pares na Câmara, estamos deslumbrados com o conforto e a multifuncionalidade desse espaço hoje inaugurado. É importante que cada um de nós munícipes cuide e zele desse patrimônio público”.

Ponto de Encontro – Uma região estratégica por ligar o centro da cidade com os bairros do Grande Cristo Rei, a construção da “Via 31 Esportiva” promete mudar o perfil do local, e ser ponto de encontro de praticantes de skate, vôlei, futevôlei, futebol, ciclismo, que fazem caminhada ou mesmo da comunidade que quer passear com seu pet, além de ocupar um espaço que ficava vazio, principalmente à noite.

De acordo coma secretaria municipal de Assuntos Estratégicos, Adriana Corrêa da Costa Leão , o novo espaço de lazer e práticas de atividades esportivas contempla o canteiro central da Avenida 31 de março, onde foi realizada a integração dos equipamentos novos com a quadra existente, mas que já estava degradada e sem infraestrutura devido ao desgaste de uso, pois a mesma fora construída a mais de 10 anos. “Houve uma parceria das secretarias municipais de Educação, Cultura, Esportes e Lazer; Viação e Obras e Serviços Públicos para que o espaço fosse finalizado com o alargamento e pavimentação de novas calçadas, iluminação com LED, troca e substituição de postes, parque infantil com adaptações para pessoa com deficiência, área com academia ao ar livre contendo equipamentos para alongamento e exercícios físicos, também com adaptações para pessoa com deficiência.Tudo foi pensado para que a população pudesse com segurança realizar práticas esportivas em um lugar seguro e agradável”.

O arquiteto e urbanista Enodes Soares Ferreira explica que, para tornar atrativa a Via 31 Esportiva, foi dividida em três setores utilizando cores: a primeira para esportes radicais, a segunda para área de esportes da família, e a terceira área para esportes usuais. “A comunicação vertical também foi feita por dois pórticos em degrade de cores com os anéis olímpicos, cada equipamento da academia ao ar livre possui um totem com orientação da pratica esportiva e das regras do uso do equipamento. As cores utilizadas para sinalização em vermelho, branco e verde são da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e mostram que o espaço é de uso público e todos devem zelar”.

Outra obra que mudou a cara da Avenida 31 de Março foi a pista para skate, bike ou patins. Além de poder ser utilizada por esportistas amadores e profissionais a estrutura poderá ser palco de campeonatos de esportes como o skate e patins street.

O casal Elaine Cristina de Oliveira e Lucinei Francisco da Costa, concordam que o novo espaço deu “cara nova” à Avenida 31 de Março. “Moramos no bairro Canelas aqui em Várzea Grande, e, hoje estávamos retornando para casa quando vimos a inauguração e resolvemos parar para apreciar e nosso filho poder brincar no playground. Ficou muito leal a prefeitura está de parabéns”, disse Elaine.

A moradora do bairro da Manga há 27 anos, Rudilene Nunes Soares Carvalho, se disse encantada com o novo espaço. “Estou surpresa pois não esperava um local tão bonito e funcional aqui perto de casa. As crianças adoraram os brinquedos do parque, o gramado para correr ”, declarou a mãe de Bruna Michaela de 1 ano e do pequeno lutador de jiu jitso Bruno Henrrique de 8 anos.

Oportunidade – Durante a inauguração pais e filhos puderam explorar os novos espaços com acompanhamento de professores de educação física oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, jogos e danças, distribuição de pipoca, algodão doce, picolé e acesso ao pula-pula. Além de conhecer o trabalho desenvolvido pelo projeto municipal “Amigas Empreendedoras”, que expuseram trabalhos manuais das oficinas de pintura, crochê, artesanato, chinelo, biscuit e comidas típicas.

O novo espaço de lazer leva o nome do professor João Benedito da Silva, matemático que nasceu em Nossa Senhora do Livramento, mas que aos 10 anos de idade mudou-se para Várzea Grande para estudar e adotou o município como sua terra natal.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG