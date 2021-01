Como retirar a certidão de casamento pela internet para o censo do MT Prev

A certidão cartorária de casamento ou nascimento pode ser retirada pela internet, sem que o aposentado ou pensionista precise ir pessoalmente ao cartório. O documento atualizado, emitido nos últimos seis meses, é uma exigência do censo previdenciário que está sendo realizado para os aposentados e pensionistas do MT Prev.

É necessário que o documento seja emitido nos últimos seis meses para que represente o estado civil atual do aposentado e pensionista.

Pelo site oficial do Registro Civil (www.registrocivil.org.br) é possível que seja emitido o documento digital de qualquer cartório do Brasil. Também é possível fazer a emissão da certidão pelo site oficial da Associação dos Notários e Registradores (https://app.anoregmt.org.br).

Em caso de certidão digital, o prazo de envio ao solicitante varia de acordo com o cartório, mas o sistema prevê entre o processamento e a finalização do pedido, o prazo de 7 a 10 dias corridos. O acompanhamento do pedido é feito no sistema em ambas as plataformas.

Mesmo a certidão digital deve ser impressa para ser apresentada no censo previdenciário do MT Prev. Apenas a certidão digital custa R$ 19,90, de acordo com a tabela de emolumentos nacional.

Caso o beneficiário seja viúvo, separado, ou casado, a certidão atualizada que deve ser apresentada no censo é a de casamento. Já para os aposentados e pensionistas que nunca se casaram, a certidão atualizada a ser apresentada é a de nascimento. Tanto os que irão realizar o censo pessoalmente, quanto os que vão fazer o procedimento online, devem apresentar o documento atualizado.

Veja como conseguir o documento pela internet:

Registro Civil – É necessário criar uma conta no site, e ter em mãos as informações sobre qual o Estado, a cidade, e qual o cartório que mantém este registro, o nome dos conjugues e a data do casamento. O site também pede o número do livro, folha e termo.

O portal dá duas opções: receber a certidão impressa no seu endereço ou retirar em um cartório da sua preferência; ou receber a certidão em formato eletrônico em seu e-mail, e ter acesso quando quiser através de seu login no site.

Peça a sua certidão pelo site do Registro Civil: www.registrocivil.org.br.

Portal CEI da Anoreg – Após acessar o site pela primeira vez, também é necessário criar uma conta e senha. Basta clicar em “Novo Pedido – pedido de certidão”, completar os campos com a cidade e o Cartório para o qual fará o pedido, o tipo do pedido, e a descrição. Também é possível optar entre: retirar o documento na serventia, recebimento do documento por meio físico (Correios), ou o recebimento por meio eletrônico. As três opções do documento são aceitas pelo censo do MT Prev.

O pedido é enviado, e é necessário aguardar o retorno do Cartório para pagar os emolumentos e taxas. O valor da segunda via é R$ 19,90, mas pode ser acrescido de taxas, e do valor da entrega pelos correios, dependendo da opção de recebimento do documento.

Peça a sua certidão pelo site da Anoreg: https://app.anoregmt.org.br.

Certidão direto no cartório

Para obter a certidão atualizada presencialmente, independente de qual seja o cartório do Brasil que mantém o registro, é necessário ir até qualquer cartório, tendo em mãos as informações sobre a certidão, ou uma cópia simples, e será feita a busca cartorária.

Confira a lista completa de documentos de apresentação obrigatória no censo presencial clicando AQUI.