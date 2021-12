Saiba o que abre e fecha no serviço público no feriado de Ano Novo

A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu mais de R$ 300 mil no Estado de Mato Grosso para a ampliação do serviço para as Secretarias Municipais de Saúde de 42 municípios. Esse investimento, proveniente do Ministério da Saúde, incluiu a compra de 68 computadores.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) também realizou curso de capacitação no Sistema OuvidorSUS e o monitoramento da implantação do serviço nas Secretarias Municipais. O canal visa estabelecer relacionamento democrático entre a gestão de Saúde Pública e usuários do SUS.

De acordo com a Ouvidoria Setorial da SES-MT, ainda estão disponíveis 17 computadores para os municípios que tiverem interesse em implantar o serviço. Para aderir ao serviço, o gestor de Saúde do município precisa assinar o termo de adesão junto ao Ministério da Saúde e designar um profissional para o cargo de ouvidor.

Os municípios que já estão com a Ouvidoria do SUS em funcionamento são: Acorizal, Água Boa, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Taquari, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Castanheira, Cotriguaçu, Diamantino, Dom Aquino, Guiratinga, Itaúba, Itiquira, Jangada, Lucas do Rio Verde, Nossa Senhora do Livramento, Nova Guarita, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Novo Horizonte do Norte, Paranaíta, Paranatinga, Poconé, Pontal do Araguaia, Porto Estrela, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Rondonópolis, Santa Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.