Saiba o que abre e fecha nos órgãos públicos estaduais neste feriado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) abriu, por meio da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, processo seletivo para contratação médicos residentes interessados em atuar nos Hospitais Estadual Metropolitano, em Várzea Grande, Regional de Cáceres e Adauto Botelho (CIAPS), em Cuiabá.

O edital do processo seletivo unificado nº 003/2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado que circulou nesta quinta-feira (11.11). O link de inscrição estará disponível a partir do dia 25.11 no site da SES-MT até o dia 8 de dezembro.

As vagas são para programas de residências médicas em ortopedia e traumatologia (2), psiquiatria (1), pediatria (2) e cirurgia geral (2). O processo seletivo consiste na avaliação por provas, sendo a primeira fase teórica, eliminatória e classificatória, e a segunda fase por análise curricular classificatória.

A divulgação do resultado final será no dia 18 de fevereiro de 2022. O início das atividades está prevista para o dia 2 de março de 2021. A duração do programa de residência médica será de três anos.