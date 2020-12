Salário dos servidores estaduais será pago nesta quarta-feira (30.12)

O governo do Estado libera nesta quarta-feira (30.12), os salários dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, relativos ao mês de dezembro. Pela terceira vez consecutiva neste ano o pagamento será feito dentro do mês trabalhado.

“Conseguimos ao longo desses dois anos uma radical mudança de trajetória das contas públicas, altamente positiva. Recuperamos a capacidade de investimento do Estado e saímos de uma situação de parcelamento de salários, que vinha desde 2016, para pagarmos dentro do mês trabalhado. Um compromisso do governador Mauro Mendes com todos os servidores do Estado. Recuperamos a confiança da sociedade e dos servidores no governo. Isso é fundamental”, destaca o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

A folha liquida do mês de dezembro chegou a R$544.680.612,58. Do total R$ 369.788,698,73 destinam-se ao pagamento de servidores ativos e R$ 174.891.913,85 para inativos e pensionistas.

Receberão salários e proventos 112.606 pessoas, sendo 72.196 servidores ativos das administrações direta e indireta e mais 40.410 inativos e pensionistas.

“Em decorrência do conjunto de medidas adotadas pelo governo, do empenho do secretário, juntamente com os servidores da Sefaz, possibilitou aos servidores, em 2020, o recebimento dos salários dentro do mês trabalhado depois de quatro anos”, analisa a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

A secretária adjunta do Tesouro Estadual informou ainda que o dinheiro estará liberado no decorrer do dia, tanto para quem tem contas no BB, como para aqueles que fizeram portabilidade à outros bancos.