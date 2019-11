Salários dos servidores municipais estarão na conta nesta sexta-feira (29)

Terrenos com obras não iniciadas, que estavam abandonados, trazendo insegurança para a população e esqueletos de construções inacabadas que, além disso, serviam como ponto de drogas e locais de prostituição não farão mais parte do cenário de Cuiabá até o fim de 2020. A declaração, firmada pelo prefeito Emanuel Pinheiro em seu Plano de Governo, foi enfatizada na noite desta quinta-feira (28), durante a cerimônia de entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) que atenderá os bairros Santa Terezinha e Itapajé.

“Foi um dos primeiros compromissos que fiz com a população cuiabana e que tenho a grata satisfação de dizer que já cumprimos mais de 50%. Do pacote de 67 obras paralisadas ou não iniciadas em outras gestões já entregamos a reforma e ampliação de 30 unidades entre Centros de Saúde e PSFs. A construção das duas novas UBS, a Jockey Clube e esta vão beneficiar os moradores do Santa Terezinha, do Itapajé e de toda a região. E ainda entregamos semana passada o maior complexo hospitalar do Centro-Oeste, que é o HMC. Este último está 100% entregue à população e já está salvando vidas, não apenas de pessoas de Cuiabá, mas de outros municípios do estado e até estados e países vizinhos como Rondônia, Acre e Bolívia. São grandes obras que antes traziam insatisfação e insegurança para a população e hoje, significam mais humanização em Saúde”, frisou Pinheiro, salientando que nos próximos meses entregará as UPAs Verdão e Leblon, além de mais obras da atenção Básica, avançando assim ainda mais para por fim aos esqueletos de obras da Saúde em Cuiabá.

Com investimento de R$ 783.888,16 viabilizados por meio de recursos do Ministério da Saúde e do próprio Município, a nova UBS, que foi entregue totalmente equipada, climatizada e com equipes odontológicas e irá beneficiar mais de 10 mil pessoas da região, também contribui para o aumento da prevenção à saúde por meio do aumento das Equipes de Saúde da Família. A afirmação é do secretário de Saúde, Luiz Antônio Pôssas de Carvalho.

“Estamos avançando no processo de humanização na saúde e não há como fazê-lo sem investirmos na Atenção Primária, a qual recebemos apenas com cerca de 70 equipes de Saúde da Família, o que corresponde a cerca de 48% de cobertura total. Com as unidades entregues, aliadas às que entregaremos até fim do mandato, conseguiremos progredir para mais 60 equipes de Saúde da Família, finalizando a gestão com mais de 120, próximo do considerado ideal pelo Ministério da Saúde. Esse foi outro compromisso do prefeito e é o caminho para levarmos a saúde às famílias cuiabanas, diminuindo os atendimentos na urgência e emergência e na média e alta complexidade” completou.

O morador do Santa Terezinha e conselheiro de Saúde, Claudiney Vaillant agradeceu o empenho do prefeito e do secretário em trazer esse benefício para a comunidade. “Aguardamos por muitos anos a construção desta UBS. Ela também é símbolo de luta do Conselho de Saúde, que esteve do lado do prefeito para não perder o recurso que voltaria para o Governo Federal, uma vez que o Itapajé, local estabelecido para construção inicialmente, não comportava a dimensão da construção. Lutamos e conseguimos trazer a UBS para o Santa Terezinha e hoje a população pode desfrutar de uma unidade novinha, com médicos e dentistas. Então, essa obra é uma vitória e em meu nome e do companheiro Neno, enquanto conselheiros e moradores do Santa Terezinha e da região do Coxipó, que está sendo profundamente beneficiada com obras na Saúde, agradecemos ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao secretário pelo comprometimento. Realmente estamos assistindo a virada de página da Saúde na Capital”, disse.

HOMENAGEM

A UBS recebeu o nome de Dr. Luiz Gonzaga Figueiredo. O médico, que foi pioneiro no estado na área de Nefrologia, tratamento de hemodiálise e transplante renal, morreu aos 64 anos vítima de uma arritmia cardíaca e parada respiratória enquanto pescava.

O Dr. Luiz Guilherme Filho agradeceu a homenagem ao pai. “Esse é um momento histórico para a família Figueiredo. Em nome de todos nós, família e amigos, agradeço imensamente ao prefeito Emanuel Pinheiro, ao secretário Luiz Pôssas e aos vereadores em nome do meu amigo Zidiel Coutinho pela homenagem ao homem que desbravou a nefrologia e outros tantos avanços da medicina, não apenas em Cuiabá, mas em outros municípios do estado. Meu pai agora está eternizado, não apenas nos nossos corações e nos daqueles que o conheceram, ou na medicina, mas, também, nessa unidade básica de Saúde que passa a eternizar seu nome na história”, agradeceu. A viúva do homenageado, Sueli Maria de Figueiredo, entregou um presente da família ao prefeito, como forma de agradecimento.

Além de populares, presidentes de bairros e secretários, compareceram ao evento os vereadores Misael Galvão, Orivaldo da Farmácia e Adevair Cabral.