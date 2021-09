Salto do Céu comemora 57 anos com parcerias estaduais

Salto do Céu, município no sudoeste mato-grossense com 3.295 habitantes e distante 350 quilômetros de Cuiabá, comemora 57 anos de fundação nesta quarta-feira, 1º de setembro, com ações do Governo do Estado em infraestrutura, agricultura familiar e assistência social.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) investe R$ 11 milhões na restauração de 99,09 quilômetros da rodovia MT-170, no trecho entre o entroncamento da BR-174, no distrito cacerense de Caramujo, e o município.

Salto do Céu também é beneficiada com a manutenção de 72,61 quilômetros da rodovia não pavimentada MT-246, no trecho entre o fim da pavimentação, na divisa com Barra do Bugres, e Salto do Céu. Este serviço é resultado de convênio entre Sinfra-MT e prefeitura barrense.

Como componente do Consórcio Intermunicipal Complexo Nascentes do Pantanal, Salto do Céu é beneficiada com a recente entrega, pelo Governo do Estado, de três motoniveladoras, uma escavadeira e uma pá carregadeira. O maquinário será utilizado na manutenção de 997 quilômetros de rodovias estaduais não pavimentadas.

Agricultura familiar

Em 2019, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), os pequenos produtores rurais de Salto do Céu foram beneficiados uma patrulha mecanizada (trator agrícola, carreta basculante e grande aradora) e, em janeiro deste ano, quatro resfriadores de leite com capacidade para até mil litros.

Agricultura familiar de Salto do Céu foi beneficiada com resfriadores de leite – Foto Tchelo Figueiredo

Assistência social

Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), além da entrega neste ano de 66 cartões do Ser Família Emergencial, foram doados a famílias carentes do município 800 cestas básicas entre 2020 e 2021 pelo programa Vem Ser Mais Solidário e 486 cobertores, pelo Aconchego.

Saúde e repasses

A Secretaria de Estado de Saúde repassou ao município 275 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 12.315 comprimidos, entre azitromicina (1.514), ivermectina (1.211) e dipirona (9.590), também distribuído em gotas, com 236 frascos.

Entre 2020 e junho de 2021, o Governo do Estado repassou R$ 9,89 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 1,18 milhão em assistência social, transporte escolar e emendas parlamentares entre 2019 e 2020; e R$ 446,5 mil em fundos de saúde entre 2019, 2020 e 2021.

Economia

O Produto Interno Bruto (PIB) municipal, de R$ 58,097 milhões em 2018, tem como principal componente a administração pública (R$ 24,394 milhões), seguida por agropecuária (R$ 16,829 milhões), serviços (R$ 11,241 milhões), impostos (R$ 3,3 milhões) e indústria (R$ 2,33 milhões). O PIB per capita é de R$ 16.903,45.

Em 2019, 53 empresas e organizações em atividade no município pagaram, entre salários e outras remunerações, R$ 7,769 milhões a 414 pessoas ocupadas (12,3% da população), das quais 369 assalariados. Média mensal de 1,7 salário mínimo.