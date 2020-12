Santa Cruz do Xingu cancela festa alusiva ao 21º aniversário

Crédito: Divulgação

Em razão do aumento de casos de Covid-19 nos municípios da região do Baixo Araguaia, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu cancelou a festa em comemoração ao 21º aniversário de emancipação política e administrativa, que seria realizada nos dias 25 e 26 de dezembro. O prefeito Maicol Angelo Soares comunicou a decisão por meio de nota nesta quinta-feira (17) após reunião com a equipe jurídica do município.

O gestor destacou que o executivo municipal está seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM. “A equipe da prefeitura já estava trabalhando nos preparativos da festa em comemoração aos 21 anos da nossa querida Santa Cruz do Xingu. Mas, diante do cenário que estamos vivendo, tivemos que cancelar a realização do evento”, disse Maicol.

“Sabemos do aumento das notificações em outros municípios da região, que também estão tomando a difícil decisão de cancelar as festas de final de ano. Precisamos agir com responsabilidade, pensando na saúde e bem-estar do cidadão” acrescentou o chefe do executivo.

No dia 10 de dezembro, a AMM enviou um ofício aos prefeitos recomendando o cancelamento das festas de final de ano organizadas pelo poder publicou ou por instituições privadas, que incorram em aglomeração de pessoas em locais públicos. O documento também instrui a restrição do número de pessoas em bares e restaurantes durante o período festivo.