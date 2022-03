Santiago é a próxima parada do Fórum ‘De onde virão os terneiros?’

Com o objetivo de capacitar o homem do campo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar Sergipe leva informação por meio dos técnicos de campo e instrutores em diversos municípios sergipanos. A última semana foi marcada pela difusão do conhecimento sobre manejo de ordenha, melhoramento genético, utilização de adubos, além das aulas de informática básica aos jovens aprendizes.

Em clima de despedida, alguns grupos de produtores da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), após dois anos de assistência, realizaram os últimos dias de campo nos municípios Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto. Nesta quinta-feira (10), na Fazenda Lagoa da Mata do produtor de leite, Carlos Alberto, a médica veterinária Diana Matos finaliza com o sentimento de dever cumprido, “Percebemos a importância da ATeG, quando verificamos há dois anos, a carência de informações no campo e aqui tivemos a oportunidade de levar conhecimento ao produtor, melhorando a produtividade e consequentemente a rentabilidade da família.”, explica.

Enquanto uns se despedem, outros realizaram o primeiro dia de Campo, foi o que aconteceu no grupo também da ATeG de bovinocultura de corte. O primeiro encontro dos produtores rurais, das regiões do Baixo São Francisco, Grande Aracaju, Sul, Médio Sertão e Agreste aconteceu no último sábado (05), no município de Itabaiana, região Agreste de Sergipe.

“Estamos sendo ajudados, em seis meses de assistência, já consigo contabilizar os dados da propriedade, o que antes nem fazia, agora fazemos o balanço geral, além da discussão que se faz dos temas, está sendo espetacular. O dia de campo trouxe a troca de experiências e a oportunidade de apresentar um pouco do que faço na minha propriedade”, explica Francisco Máximo, da Fazendo Barro Preto.

Enquanto os experientes produtores trocam informações e aprendem a contabilizar, os jovens aprendizes são capacitados. A semana foi também de oportunidade para os jovens da Aprendizagem Rural em Fruticultura, no município de Rio Real, eles estão no módulo de Informática Básica, com o instrutor Antônio Plínio e as aulas seguem até o dia 16, uma parceria com a Maratá e o Senar Bahia.

Na plataforma online, também teve aula na Aprendizagem Rural , no curso de Administração Rural que segue até o dia 16, os aprendizes terão aula do módulo de Redação Técnica, as empresas contratantes desses grupo de jovens aprendizes são Granja Pitanga, Fazenda Oiteirinhos, Itograss, Agropecuária São José, Fazenda Cachoeira/Haras FJ, Fazenda Carcará.

Em parceria com prefeituras e instituições





A realização de cursos é possível através de algumas parcerias, sejam elas com prefeituras ou instituições. Em parceria com as prefeituras, está acontecendo o curso de aperfeiçoamento de Informática Básica em Umbaúba, disponibilizado em parceria com a prefeitura e o Sindicato de Indiaroba, região sul de Sergipe.

Outro curso de Produção e utilização de adubos e corretivos foi finalizado esta semana, em parceria com a prefeitura de Boquim. Diante dos altos preços dos fertilizantes, o engenheiro agrônomo Eugênio Santos falou sobre os adubos orgânicos, uma boa alternativa para continuar com um solo fértil e boa produtividade, sem gastar muito.

O engenheiro apresentou sobre os adubos sustentáveis, como utilizar os resíduos gerados na propriedade de forma eficiente, de acordo com cada atividade, como esterco bovino, de ovelha, de galinha.

Outra parceria entre prefeituras aconteceu no povoado Quissamã, em Nossa Senhora do Socorro, onde aconteceu um evento sobre Segurança e Aplicação de Agrotóxicos, no mesmo tema, mas já no município de Arauá e em parceria com o Banco do Nordeste, com a Eng. Agronoma Leilane Meira.

Também em parceria com o Banco do Nordeste, a Formação Profissional Rural sobre Manejo de Gado Leiteiro, com Annelise Aragão.