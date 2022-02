São Benedito volta a atender pacientes não Covid e retomará em breve as cirurgias eletivas

Durante a live que o prefeito Emanuel Pinheiro fez na noite de terça-feira (01) ele anunciou a abertura de 20 leitos de UTI geral e mais 20 leitos de enfermaria no Hospital São Benedito. De março a outubro de 2021 o hospital funcionou exclusivamente para atendimento de pacientes de Covid-19, mas após esse período voltou a abrigar pacientes não Covid. A primeira paciente, oriunda da cidade de Colíder já está internada na unidade.

“Hoje abrimos 20 leitos de UTI Geral no São Benedito e 20 leitos de enfermaria, que já estão em pleno funcionamento. São Benedito é um hospital especializado em neurologia e ortopedia e vai voltar a atender essas especialidades. A pandemia acabou fazendo com que em março do ano passado eu determinasse que o hospital inteiro ficasse exclusivo para pacientes de Covid-19, e só o HMC ficou encarregado para os casos não Covid. Apesar dos números da pandemia nos preocuparem, o São Benedito precisa voltar com as cirurgias eletivas, dando vazão ao atendimento humanizado, cuidando da saúde da nossa gente, nos causos de neuro e ortopedia. Hoje reabrimos 20 leitos de UTI geral e 20 de enfermaria. Meu compromisso com vocês é abrir ainda em fevereiro os outros 62 leitos de enfermaria, chegando a 82 leitos. Temos mais 10 de UTI que ainda não estão habilitados mas estamos brigando contra o tempo, lutando para habilitá-los o quanto antes, para chegarmos a 30 vagas de UTI geral”, revelou Emanuel.

O diretor da Empresa Cuiabana de Saúde pública, Paulo Rós, gestor do HMC e do São Benedito explica como serão distribuídos os leitos após todos estarem abertos. “Teremos ao todo 30 leitos de UTI geral, 32 leitos de enfermaria para neurocirurgia, 32 para ortopedia, 6 para cirurgia geral, 6 para clínica geral e 6 para cardiologia, que está em fase de implantação. Esse retorno do hospital para realização de cirurgias eletivas de alta complexidade vai desafogar a rede municipal de saúde e de todo Mato Grosso, já que o Hospital São Benedito é o único hospital que realiza as cirurgias ortopédicas eletivas de alta complexidade no Estado”, ressaltou Rós.