São Gonçalo Beira Rio recebe ações da Prefeitura para melhorar a infraestrutura turística

A comunidade São Gonçalo Beira Rio recebeu a visita do secretariado da gestão Emanuel Pinheiro na última quinta-feira (28). Considerada um dos principais polos turísticos da capital, a região vai receber mutirão de limpeza da vegetação da orla e também será feita a substituição da iluminação atual pelas lâmpadas de LED. De acordo com o secretário de Governo e interino de Cultura, Luiz Cláudio Sodré, a obra do Marco Zero também será finalizada até o aniversário de Cuiabá.

“Antes de falar quero fazer um agradecimento ao Flor Ribeirinha por levar o nome de Cuiabá por todos os cantos do mundo, por vencer o festival da Turquia. Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro quero comunicar a todos que já está lançada a ordem de serviço para término da obra do Marco Zero, espero que na primeira quinzena de fevereiro já seja concluído o monumento, para então a equipe do diretor Vanderlúcio executar as obras da praça. Levarei o convite da comunidade para que o próprio prefeito esteja presenta em uma próxima ocasião e tenho certeza que ele estará, porque é o compromisso dele de governo, Emanuel ouve o povo e por isso foi reconduzido a cadeira de prefeito no Palácio Alencastro, contra tudo e contra todos. O compromisso firmado é que estaremos inaugurando até o aniversário de Cuiabá. E de imediato faremos um grande mutirão de limpeza com a Limpurb e a troca de toda a iluminação por LED na comunidade São Gonçalo. Quero agradecer em especial, como interino de Cultura, ao Justino Astrevo que é um ícone da nossa cultura, representante da nossa arte, que é o secretário-adjunto atual e nos ajuda muito a não deixar essas obras paradas. E o que foi dito aqui, vai ser cumprido, cada palavra, pela gestão Emanuel Pinheiro”, disse o secretário de Governo.

A reunião foi promovida pela secretária de Turismo, Iracilda Campos. Um dos principais objetivos da Pasta é melhorar a infraestrutura dos pontos turísticos já existentes na capital, para que o próprio cuiabano usufrua e movimento o turismo local.

“Vim fazer uma visita técnica como secretária de Turismo e me apaixonei pela comunidade. Estou muito feliz de ter conseguido promover essa reunião com a maior força do prefeito, que são esses dois secretários, Luiz Cláudio e Vanderlúcio. Tenho certeza que daqui vai sair um bom fruto. Me comprometo a participar mais e colaborar no que a Secretaria puder. O prefeito não pode estar aqui, por estar viajando, mas ele tem um carinho muito especial por São Gonçalo”, comentou a secretária de Turismo.

O presidente da Associação de Moradores da comunidade São Gonçalo Beiroa Rio, seu Dalmi Lucio de Almeida, morador da comunidade há 60 anos pediu o apoio da gestão para melhorar a estrutura de atendimento ao turista, para que a comunidade continue sendo o símbolo da identidade cultural de Cuiabá.

“Hoje a gente gostaria de pedir o término das obras do Marco Zero, que é um símbolo da história da comunidade, do início dela, quando os bandeirantes chegaram aqui. Além disso, precisamos de auxílio para tapar buraco da rua, principalmente do trecho mais para o fim da comunidade, porque temos peixarias lá que as pessoas Às vezes não vão por causa da dificuldade de acesso”, declarou seu Dilma.

Representando o trade turístico e sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso, Luiz Carlos Nigro ressaltou a confiança na gestão Emanuel Pinheiro pelo trabalho prestado e a projeção turística que a comunidade pode ter com o investimento necessário.

“Acredito que o prefeito possa ter esse olhos pra comunidade. A pandemia dificultou um pouco, mas eu acredito muito no trabalho da Prefeitura, vocês tem transformado bairros. A vitória do Emanuel foi justamente por esses trabalhos, porque ele é um prefeito que realmente faz. E precisamos fazer por São Gonçalo. Nós temos condições de mudar esse caminho de São Gonçalo, como a gente pode chamar, porque existe o caminho de Santiago, o caminho de Compostela e nós temos o caminho de são Gonçalo, esse caminho turístico que começa com o horto florestal e vem para as peixarias, gerando emprego e renda”, comentou Nigro.

Presente também no evento, o secretário Vanderlúcio Rodrigues garantiu o comprometimento da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) no que for necessário na comunidade.

“O prefeito Emanuel Pinheiro passou a determinação ao Luiz Cláudio, para que como secretário de Governo, cuide desses projetos especiais da Prefeitura. E um deles, que o prefeito pediu que ele olhasse com carinho é a comunidade São Gonçalo. Por isso estamos aqui, para sintetizar um relatório para melhorar e trabalhar. Saindo daqui, vou passar um relatório para o Luiz Cláudio do que a Secretaria de Serviços Urbanos pode fazer para contribuir”, disse o diretor geral da Limpurb.

Já o secretário-adjunto de Cultura, Justino Astrevo pontuou que o setor do turístico e cultural sofreu com a pandemia, mas que a Prefeitura continua trabalhando para minimizar os danos e ressaltou a aplicação do recurso federal da Lei Aldir Blanc em Cuiabá, como ferramenta de fomento e valorização da Cultura e dos artistas locais.

“Quando a comunidade demonstra esse espírito de empreendedorismo como é característico daqui, o poder público se movimenta para atender as necessidades, as demandas. E lá na Cultura eu quero falar não do que a gente vai fazer, mas do que a gente já faz aqui, nós temos uma parceria de longa data com os grupos daqui. Nós tivemos mestres da Cultura que residem aqui e que foram devidamente valorizados e premiados pela Lei Aldir Blanc, não para fazer um projeto, mas pelo que já fizeram a vida toda, para valorizar e propagar a cultura local, fortalecendo a identidade cultural de Cuiabá, que tem muito a ver com São Gonçalo Beira Rio. Nós também destinamos recurso para manutenção das atividades dos grupos daqui e outras atividades que somos parceiros. Naturalmente, a pandemia interferiu de forma decisiva na atividade cultural. Acho que a atividade de entretenimento foi uma das mais afetadas, porque provoca aglomeração e é tudo que nós não podemos fazer neste momento, mas independente disso, nós continuamos trabalhando. A Secretaria de Cultura sempre foi parceira e vai continuar sendo parceira da comunidade São Gonçalo, estamos lá a disposição de vocês”, ressaltou Astrevo.

Também estiveram presentes o diretor técnico de Serviços Urbanos, Anderson Matos, o secretário-adjunto de Turismo, Rogério Noronha e o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho.