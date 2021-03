São José dos Quatro Marcos alcança 85% das metas estabelecidas pelo PDI

Divulgação TCE-MT

Com destaques na economia e infraestrutura, São José dos Quatro Marcos cumpriu com 85% das metas estabelecidas pelo Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A porcentagem foi divulgada durante a reunião de apresentação dos resultados de 2020, na sexta-feira (05).

Os dados são referentes aos Projetos 1 – Planejamento Estratégico, sob coordenação da Secretaria de Apoio às Unidade Gestoras (Saug) do TCE-MT, e do Projeto 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã, coordenado pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania (SAI).

Neste contexto, vale ressaltar o número de microempreendedores formalizados em 2020, que 777 saltou para 884. Além disso, a cidade manteve em 2180 a quantidade de empregos formais e elevou de 50% para 96,4% a porcentagem de vias rurais conservadas, superando os 55% propostos pelo plano.

Na ocasião, o prefeito do município reforçou a importância do PDI para a gestão. “Sabemos que este é o caminho. No que depender de mim e do secretariado, estamos a disposição para fazer o melhor.”

O coordenador do Projeto 1, Guilherme Almeida, afirmou que a proposta para 2021 é ampliar o acompanhamento dos jurisdicionados. Ele tbm contou que esteve recentemente no município dando início a esta aproximação.

“Pude sentir que estão engajados no Programa.Contamos com vocês , temos apoio da presidência para investir em municípios promissores como o de vocês e espero que tenhamos proximidade ainda maior.”

Já a controladora interna do Município, Juliana de Oliveira Teles Cabral, lembrou que, para além da atuação da equipe técnica do TCE-MT, a participação ativa dos gestores no desencolvimento do projeto também é determinante.

“Sabemos a importância dos gestares estarem sempre conosco porque é deles que partem as decisões”, disse.

Atendendo aos protocolos de biossegurança implantados pelo órgão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), neste ano, os encontros com os gestores dos 21 municípios que compõem o PDI acontecem virtualmente. Confira o cronograma completo aqui.

O PDI

O PDI tem por objetivo contribuir para a melhoria dos serviços públicos, por meio de práticas que buscam introduzir na administração pública e na sociedade as culturas do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, todas elas essenciais para o desenvolvimento econômico e social.

Dentre os pontos avaliados estão o cumprimento das metas estabelecidas nos planejamentos estratégicos, bem como a transparência e as ações voltadas para a participação dos cidadãos.

No total, ele engloba cinco projetos, sendo eles: Projeto 1 – Apoio ao Planejamento Estratégico; Projeto 2 – Incentivo ao acesso à informação e à Consciência Cidadã; Projeto 3 – Orientação por meio de cursos presenciais e à distância; Projeto 4 – Controle Gerencial utilizando o sistema Geoobras; e Projeto 5 – Modernização Institucional.