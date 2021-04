São Paulo reabre parques, restaurantes e academias neste sábado

Uma pessoa procurou o Procon de São Paulo dizendo ser o vencedor da Mega da Virada. O suposto ganhador afirma ter feito sua aposta pela internet. No entanto, o prazo para o resgate do prêmio de R$ 162,6 milhões terminou no dia 31 de março. O sorteio foi realizado em 31 de dezembro de 2020.

O Procon informou que, mesmo assim, vai notificar a Caixa Econômica Federal para que a instituição bancária confirme a identidade do apostador. A posição do órgão é de que seria possível fazer essa identificação, já que a aposta foi feita por meio eletrônico.

A Caixa, por sua vez, argumenta que os dados pessoais do apostador não ficam registrados ao fazer a aposta, independente de ter sido feita em uma lotérica ou pela internet. “O cadastro feito no sistema de vendas online não é gravado nas apostas efetuadas, que são independentes e invioláveis, para proteção do próprio apostador”, diz nota do banco. “Essas são medidas imprescindíveis adotadas pelo banco para garantir a segurança e integridade das Loterias Caixa”.

O sorteio mais cobiçado do país teve apenas dois vencedores para dividir o valor recorde de R$ 325,2 milhões. Um ganhador de Aracaju retirou sua parte: R$ 162,6 milhões. A outra metade não resgatada poderá ser repassada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.