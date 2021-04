Sargento Joelson fiscaliza obras de asfalto no Jardim Florianópolis e miniestádio do Jardim Vitória

O prefeito Emanuel Pinheiro, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi e demais parlamentares lançam, nesta sexta-feira (23), as 14h30, o novo polo de vacinação contra a covid-19, que irá funcionar no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, anexo à sede do Parlamento estadual.

Na inauguração, haverá a vacinação de alguns idosos e o início regular da aplicação será no sábado (24). O espaço montado pela Assembleia Legislativa conta com recepção, registro, salas de vacinação e espera pós-vacina. A Casa de Leis também ofereceu o espaço do estacionamento que fica na lateral do Palácio Paiaguás para realização de vacinação no modelo drive-thru.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou a importância de ter a ALMT como parceira na campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”. “Assim como Cuiabá é a mãe de todos os municípios do estado, aquela que acolhe todos aqueles que em suas cidades natais não conseguem o suporte necessário à saúde, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso é a Casa do povo mato-grossense. E nada mais justo do que montarmos lá um polo de vacinação desta campanha tão importante e tão urgente, que é da imunização contra a covid-19. Sempre tivemos uma boa relação institucional com a Casa, da qual fiz parte por quatro mandatos, e também com o presidente Max Russi, com quem convivi enquanto era deputado estadual, e, mais do que nunca, é hora de somarmos esforços em prol da saúda da nossa gente. Agradeço ao Parlamento estadual por todo apoio e parceria”, disse.

No novo polo de vacinação, a Assembleia Legislativa ofereceu toda a estrutura física, com montagem de tendas climatizadas, espaço pós-vacina e até mesmo a equipe do projeto QualiVida, que conta com profissionais de saúde e ambulância. Além disso, a população poderá utilizar o Ligeirinho Paiaguás, que circula no Centro Político e Administrativo para chegar até o local de ônibus.

Na semana passada, a Prefeitura de Cuiabá já abriu três polos de vacinação contra a covid-19: no SESC Balneário, no SESI Papa e no campus da UFMT, sendo estes dois últimos no modelo drive-thru.